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Что делать в Казани зимой?

0:49
Туризм

Зимняя Казань способна удивлять своим неповторимым колоритом.

Казанский Кремль зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Template:Kasanbilder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Казанский Кремль зимой

Многие едут сюда за новыми впечатлениями и здесь действительно есть, что посмотреть, например, Голубые озёра. Это комплекс из 3 озёр: Большого, Малого и Проточного. Своё название они получили из-за воды ярко-голубого цвета. Этот цвет ей придаёт растворённый в водах озёр сероводород.

Приехав в Казань, обязательно нужно прогуляться по Старой Татарской Слободе и заглянуть в Казанский Кремль и мечеть Эль Шариф.

В местных заведениях стоит попробовать эчпочмак, кыстыбай и другие национальные блюда. И конечно же съездить в Храм всех религий и прогуляться по центру Казани в сопровождении гида.

Уточнения

Голубые озёра (тат Зәңгәр күлләр) — система озёр на территории города Казань (у окраинных посёлков Щербаково, Голубое Озеро и Крутушка Авиастроительного района города) и Высокогорского района Республики Татарстан, а также заповедник, расположенный на прилегающей к озёрам заболоченной и лесной территории.

Каза́нский кремль (тат. Казан кирмәне) — древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города: археологические остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV вв.) и третьего городищ (XV—XVI вв.), собственно белокаменный кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историко-архитектурную и культурную ценность.


Старая Татарская (Старо-Татарская) слобода (тат. Иске бистә, İske bistä) — одна из исторических частей и комплексных[прояснить] достопримечательностей в центре Казани, в южной части Вахитовского района города.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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