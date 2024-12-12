Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи

На территории набережной в Сириусе открылся современный парк, который уже стал любимым местом отдыха для местных жителей и туристов.
"Музыкальный сад", расположенный неподалёку от Олимпийского парка Сочи, привлекает гостей тематическими зонами, разнообразием площадок для детей и взрослых, а также зелёными насаждениями — здесь высажено более 100 видов растений: хвойных, лиственных, пальм и кустарников.
Центральное место занимает амфитеатр с видом на море, где проходят концерты.
"Когда вьющиеся растения оплетут конструкции вокруг лавочек, парк превратится в зелёное пространство с уютными беседками. Мы с детьми точно будем проводить здесь много времени", — поделился местный житель.
Рядом с парком в декабре откроется новый пятизвёздочный отель на 400 номеров.
Он будет функционировать в формате морского города и предложит гостям множество активностей:
Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. В рамках муниципального устройства образует городской округ. В рамках административно-территориального устройства временно относился к городу Сочи до принятия нового Устава города.
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