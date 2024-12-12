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Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи

1:19
Туризм

На территории набережной в Сириусе открылся современный парк, который уже стал любимым местом отдыха для местных жителей и туристов.

парк Сириус, Сочи
Фото: sirius-ft.ru by Пресс служба ФТ Сириус
парк Сириус, Сочи

"Музыкальный сад", расположенный неподалёку от Олимпийского парка Сочи, привлекает гостей тематическими зонами, разнообразием площадок для детей и взрослых, а также зелёными насаждениями — здесь высажено более 100 видов растений: хвойных, лиственных, пальм и кустарников.

Ключевые объекты парка

  • Японский сад
  • Пляжные качели
  • Видовые площадки
  • Теннисный корт
  • Зона для йоги и воркаута
  • Многоуровневая детская площадка

Центральное место занимает амфитеатр с видом на море, где проходят концерты.

"Когда вьющиеся растения оплетут конструкции вокруг лавочек, парк превратится в зелёное пространство с уютными беседками. Мы с детьми точно будем проводить здесь много времени", — поделился местный житель.

Рядом с парком в декабре откроется новый пятизвёздочный отель на 400 номеров.

Он будет функционировать в формате морского города и предложит гостям множество активностей:

  • парк,
  • гастрономические зоны,
  • 11 бассейнов,
  • спа-центр и другие развлечения.

Уточнения

Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. В рамках муниципального устройства образует городской округ. В рамках административно-территориального устройства временно относился к городу Сочи до принятия нового Устава города.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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