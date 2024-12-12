Новый парк в Сириусе: как развивается курортный Сочи

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории набережной в Сириусе открылся современный парк, который уже стал любимым местом отдыха для местных жителей и туристов.

Фото: sirius-ft.ru by Пресс служба ФТ Сириус парк Сириус, Сочи

"Музыкальный сад", расположенный неподалёку от Олимпийского парка Сочи, привлекает гостей тематическими зонами, разнообразием площадок для детей и взрослых, а также зелёными насаждениями — здесь высажено более 100 видов растений: хвойных, лиственных, пальм и кустарников.

Ключевые объекты парка

Японский сад

Пляжные качели

Видовые площадки

Теннисный корт

Зона для йоги и воркаута

Многоуровневая детская площадка

Центральное место занимает амфитеатр с видом на море, где проходят концерты.

"Когда вьющиеся растения оплетут конструкции вокруг лавочек, парк превратится в зелёное пространство с уютными беседками. Мы с детьми точно будем проводить здесь много времени", — поделился местный житель.

Рядом с парком в декабре откроется новый пятизвёздочный отель на 400 номеров.

Он будет функционировать в формате морского города и предложит гостям множество активностей:

парк,

гастрономические зоны,

11 бассейнов,

спа-центр и другие развлечения.

Уточнения

Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. В рамках муниципального устройства образует городской округ. В рамках административно-территориального устройства временно относился к городу Сочи до принятия нового Устава города.

