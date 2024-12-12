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В Испании вводят новые меры контроля за туристами

0:56
Туризм

С декабря 2024 года туристический сектор Испании начнёт работать по новым правилам сбора данных.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания

Отели, кемпинги, туристические агентства и компании по прокату автомобилей будут обязаны запрашивать у клиентов подробную личную информацию:

  • адрес
  • телефон
  • платёжные реквизиты
  • сведения о детях и семейных связях

Собранные данные необходимо будет передавать в систему служб безопасности в течение 24-х часов. За нарушение этих требований компании грозят штрафы до 30 тысяч евро.

Власти Испании утверждают, что новая мера направлена на борьбу с преступностью. Однако представители турбизнеса опасаются, что такие правила могут отпугнуть клиентов из-за угрозы утечки данных.

Некоторые уже заявили о намерении оспорить новые требования в суде.

Уточнения

Конфиденциа́льность (от лат. confidentia — доверие)  — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя. 

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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