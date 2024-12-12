В Испании вводят новые меры контроля за туристами

С декабря 2024 года туристический сектор Испании начнёт работать по новым правилам сбора данных.
Отели, кемпинги, туристические агентства и компании по прокату автомобилей будут обязаны запрашивать у клиентов подробную личную информацию:
Собранные данные необходимо будет передавать в систему служб безопасности в течение 24-х часов. За нарушение этих требований компании грозят штрафы до 30 тысяч евро.
Власти Испании утверждают, что новая мера направлена на борьбу с преступностью. Однако представители турбизнеса опасаются, что такие правила могут отпугнуть клиентов из-за угрозы утечки данных.
Некоторые уже заявили о намерении оспорить новые требования в суде.
Конфиденциа́льность (от лат. confidentia — доверие) — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.
Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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