Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Харбине, административной столице провинции Хэйлунцзян в Китае, планируют ввести 144-часовой безвизовый транзит.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald Китай, Закрытый город

Нововведение позволит путешественникам свободно перемещаться в пределах всей провинции, что должно привлечь больше туристов в регион.

Сейчас в Харбине действует 72-часовой транзит, но этот формат постепенно вытесняется в пользу более длительного. Похожие изменения произошли в других китайских городах, таких как Гуйлинь и Чанша.

В будущем власти Китая могут объединить Хэйлунцзян с другими районами северо-востока страны в одну транзитную зону, по аналогии с объединением Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Харбин имеет прямое авиасообщение с несколькими городами России, включая

Красноярск

Иркутск

Якутск

Благовещенск

Хабаровск

Владивосток

Южно-Сахалинск.

Также есть рейсы в Токио, Осаку, Сеул, Гонконг и другие города.

Для удобства путешественников к 2030 году в Харбине планируют построить линию метро, которая соединит аэропорт с городской инфраструктурой.

Напоминается, что для безвизового транзита через Китай нужно иметь билет в третью страну, отличную от той, откуда прибыл турист.

Также в большинстве случаев потребуется подтверждённая бронь отеля на время пребывания.

Уточнения

Харби́н (кит. трад. 哈爾濱, упр. 哈尔滨, пиньинь Hā'ěrbīn, палл. Хаэрбинь, маньчж. ᡥᠠᡵᠪᡳᠨ) — город субпровинциального значения в северо-восточном Китае, место пребывания властей провинции Хэйлунцзян. Основан русскими поселенцами в 1898 году как станция на строившейся тогда КВЖД. В настоящее время в Харбине, включая пригороды и сельскую местность, проживают более 10 миллионов человек.



