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Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин

1:31
Туризм

В Харбине, административной столице провинции Хэйлунцзян в Китае, планируют ввести 144-часовой безвизовый транзит.

Китай, Закрытый город
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Китай, Закрытый город

Нововведение позволит путешественникам свободно перемещаться в пределах всей провинции, что должно привлечь больше туристов в регион.

Сейчас в Харбине действует 72-часовой транзит, но этот формат постепенно вытесняется в пользу более длительного. Похожие изменения произошли в других китайских городах, таких как Гуйлинь и Чанша.

В будущем власти Китая могут объединить Хэйлунцзян с другими районами северо-востока страны в одну транзитную зону, по аналогии с объединением Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Харбин имеет прямое авиасообщение с несколькими городами России, включая

  • Красноярск
  • Иркутск
  • Якутск
  • Благовещенск
  • Хабаровск
  • Владивосток
  • Южно-Сахалинск.

Также есть рейсы в Токио, Осаку, Сеул, Гонконг и другие города.

Для удобства путешественников к 2030 году в Харбине планируют построить линию метро, которая соединит аэропорт с городской инфраструктурой.

Напоминается, что для безвизового транзита через Китай нужно иметь билет в третью страну, отличную от той, откуда прибыл турист.

Также в большинстве случаев потребуется подтверждённая бронь отеля на время пребывания.

Уточнения

Харби́н (кит. трад. 哈爾濱, упр. 哈尔滨, пиньинь Hā'ěrbīn, палл. Хаэрбинь, маньчж. ᡥᠠᡵᠪᡳᠨ) — город субпровинциального значения в северо-восточном Китае, место пребывания властей провинции Хэйлунцзян. Основан русскими поселенцами в 1898 году как станция на строившейся тогда КВЖД. В настоящее время в Харбине, включая пригороды и сельскую местность, проживают более 10 миллионов человек.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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