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Почему зима, лучшее время для поездки в Париж

2:34
Туризм

Большинство туристов предпочитают посещать Париж весной или осенью, когда погода мягкая и идеально подходит для прогулок.

Триумфальная арка в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by ASaber91, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Триумфальная арка в Париже

Однако зима в столице Франции может стать не менее привлекательным временем для путешествия. Эксперт считает, что зимний Париж обладает особым очарованием, несмотря на прохладный климат.

В период с ноября по февраль температура здесь держится в пределах 7-10 °C днём, а ночью может опускаться до нуля и ниже.

Тёплая одежда — пальто, шапка и зонт — помогут вам чувствовать себя комфортно. Зато зимой перед туристами открываются уникальные возможности: меньше толп, доступные цены на авиабилеты и отели, а также особая атмосфера города.

"Одно из величайших удовольствий Европы — прогуляться по сияющим Елисейским полям зимой", — отмечает эксперт.

Если приехать в праздничный период, можно увидеть улицы, украшенные огнями и ёлками, а в конце января или феврале — насладиться более спокойной и тихой обстановкой.

Зима — низкий туристический сезон в Париже, что делает это время особенно выгодным для поездки. Билеты на самолёты и отели обходятся дешевле, а многие достопримечательности, такие как Эйфелева башня и Лувр, можно посетить без привычных очередей. Вы также сможете легко забронировать столик в популярных ресторанах.

Жители Парижа не прекращают привычную жизнь зимой: работают музеи, проводятся концерты и выставки. В это время город будто возвращается к самим парижанам, предоставляя путешественникам возможность увидеть его таким, каким он остаётся для местных жителей.

Среди зимних развлечений:

  • рождественские карусели,
  • зимние модные события, которые начинаются в конце января,
  • уютные прогулки по крытым галереям.

Например, галерея Вивьен с её магазинами и кафе создаёт особую атмосферу для прогулок. В уличных киосках можно согреться жареными каштанами или горячими напитками — vin chaud или chocolat.

Катки в Париже также радуют посетителей. Самый большой крытый каток в мире располагается в Grand Palais, а на рождественской ярмарке Marché de Noël de La Défense можно не только покататься, но и погрузиться в праздничную атмосферу.

Париж зимой — это сочетание уюта, возможностей для культурного отдыха и экономии.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Основан в III веке до н. э. кельтским племенем паризиев. С III—IV веков известен как галло-римский город Паризии. С конца X века с перерывами является столицей Франции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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