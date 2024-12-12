Новогодние праздники в Индонезии: экстремальная погода угрожает туристам

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, планирующие новогодние каникулы на Бали и других островах Индонезии, должны быть готовы к экстремальным погодным условиям. Глава Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии Двикорита Карнавати предупредила, что конец декабря и начало января принесут усиление природных явлений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шторм

Ожидается, что количество осадков увеличится на 20% по сравнению с обычными сезонными показателями. Наиболее интенсивные ливни с грозами и штормовым ветром, а также наводнения и оползни прогнозируются в период с 18 декабря по 5 января. В зоне риска окажутся популярные у туристов регионы, такие как Суматра, Ява и Бали.

После новогодних праздников сильные дожди продолжатся в северной части Явы, на Бали, в Папуа и других регионах страны.

Согласно прогнозам BMKG, ослабление осадков начнётся только в феврале 2025 года. Основной причиной такой нестабильной погоды является феномен Эль-Ниньо, связанный с понижением температуры воды в океане, что провоцирует штормы и усиление дождей.

Особую осторожность рекомендуется соблюдать не только на побережьях, но и в джунглях. Например, в Убуде, в Лесу обезьян, на группу туристов упало дерево, в результате чего погибли два человека, один получил тяжёлые травмы, а пятеро отделались лёгкими повреждениями.

BMKG призывает судоходные компании, паромных перевозчиков, рыбаков и туристов проявлять максимальную осторожность. Планируя отдых, стоит учитывать возможные погодные риски.

Уточнения

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

