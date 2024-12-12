Fast Track в России не так популярен, как за границей

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство российских туристов предпочитают обходиться без услуги Fast Track в отечественных аэропортах, хотя за границей она пользуется большей популярностью. Такие данные получены по итогам опроса в телеграм-канале "Крыша ТурДома", в котором участвовало более тысячи респондентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет улыбается

Обсуждение вызвал запуск Fast Track в Домодедово. Услуга, стоимость которой составляет 7 500 рублей, включает встречу пассажира на привокзальной площади, помощь в приоритетной регистрации, прохождении контроля и переносе багажа. Однако сотрудники аэропорта не гарантируют, что пассажир обязательно успеет на рейс: турист должен прибыть к терминалу заранее, учитывая сроки окончания регистрации и вылета.

Согласно результатам опроса, более половины респондентов никогда не используют Fast Track. Многие отметили, что стараются приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать спешки. Кроме того, пассажиры выразили недовольство стоимостью услуги. Например, в аэропорту Минеральных Вод она стоит около тысячу рублей, в Домодедово — 7 500 рублей, а в Пулково достигает 15 тысяч рублей.

Тем не менее, за границей Fast Track остаётся востребованным. Туристы отмечают преимущества этой услуги как перед вылетом, так и по прилёте. Она позволяет быстрее пройти паспортный контроль и избежать очередей, что особенно актуально в крупных международных аэропортах.