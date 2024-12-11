Туристы из Китая пробуют русские блюда не более одного раза

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайские туристы, посещая Россию, зачастую проявляют интерес к местной кухне, однако, пробуя её всего один раз, они предпочитают вернуться к привычным блюдам.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туристы в Москве

Директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова отметила, что китайские гости активно ищут рестораны с национальной кухней, но нередко сталкиваются с языковым барьером. Это затрудняет их полное погружение в русскую гастрономию и ограничивает возможности общения с персоналом ресторанов, передает Ecopravda.

Важной задачей становится привлечение гидов, которые владеют не только китайским языком, но и региональными диалектами. Это обеспечит комфортное общение и поспособствует более глубокому знакомству с русской кухней и культурой. Знание языка играет ключевую роль в создании благоприятной атмосферы для иностранных туристов, что в свою очередь может увеличить их интерес к местной культуре.

Однако, как указывает Ассоциация туроператоров России (АТОР), интерес к местной кухне также различен между туристами из других стран. Например, туристы из Индии больше ценят рекомендации по шопингу и развлекательным мероприятиям. Они часто путешествуют большими семьями и предпочитают отели с возможностью объединения номеров для удобного размещения. Для них также крайне важен доступ к индийским ресторанам.

Туристы из стран Ближнего Востока, в свою очередь, ищут эксклюзивные услуги, выбирая премиум-класса туры, пятизвёздочные отели и халяльные рестораны. Они не склонны к долгим прогулкам и предпочитают использовать транспорт для перемещения по городу. Средняя сумма, которую такие туристы тратят за поездку, составляет около 350 тысяч рублей.

Интересно, что в течение нынешнего года россияне также стали чаще выбирать Китай в качестве направления для путешествий. Это указывает на растущий обмен туристическими потоками между странами и открывает новые возможности для взаимодействия и культурного обмена между народами.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

