Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему зима, лучшее время для поездки в Париж
Собаки, чья верность не зависит от размера
Все плюсы и минусы муравьёв в саду. Обязательно ли от них избавляться?
10 000 шагов в день — это миф! Сколько же на самом деле нужно ходить?
В Москве наблюдается значительный рост интереса к новостройкам
Ваш кот хозяйничает на столе: легкий способ это остановить
Подпорченные яблоки: чем они опасны и почему их нельзя спасать
Профилактика кондиционера в машине: простые правила для зимы
Змеи против ящериц: кто выиграл в эволюционной гонке

Что раздражает пилотов на высоте 10 тысяч метров

1:05
Туризм

Пилот объяснил, почему важно включать авиарежим на телефоне во время полёта. В своём TikTok-ролике, который заметило издание The New York Post, он рассказал, что хотя смартфоны не влияют на работу систем самолёта, их радиоволны могут создавать помехи для радиосвязи пилотов с диспетчерской службой.

Самолёт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Самолёт

Лётчик уточнил, что если из 150 пассажиров хотя бы трое забудут активировать авиарежим, радиосигналы телефонов могут помешать работе гарнитуры пилотов. "Это не конец света, но когда вы пытаетесь получить инструкции, а в гарнитуре звуки, как будто вокруг летает оса, это действительно раздражает," — отметил он.

Ранее другой пилот объяснил, почему иллюминаторы в самолётах овальной формы. Командир воздушного судна рассказал, что в середине прошлого века окна самолётов были квадратными, но из-за углов на стёклах часто появлялись трещины. С тех пор авиаконструкторы перешли на овальные формы, чтобы сделать окна безопаснее.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают
Авто
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Общество
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Подпорченные яблоки: чем они опасны и почему их нельзя спасать
Профилактика кондиционера в машине: простые правила для зимы
Змеи против ящериц: кто выиграл в эволюционной гонке
Соседи на грядке: почему лук и морковь идеально сочетаются
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Топ ошибок в уходе за кожей и эффективные методы их устранения
Крепкие мышцы очаруют всех девушек. Какое спортивное питание поможет добиться мускулистого тела?
Сроки потребительских и автокредитов сокращаются, ипотека же достигла рекорда
Офицеры России поддержали Президента в достижении целей СВО
Как можно использовать глицерин в уборке: хитрости, о которых многие не знают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.