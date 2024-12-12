Что раздражает пилотов на высоте 10 тысяч метров

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилот объяснил, почему важно включать авиарежим на телефоне во время полёта. В своём TikTok-ролике, который заметило издание The New York Post, он рассказал, что хотя смартфоны не влияют на работу систем самолёта, их радиоволны могут создавать помехи для радиосвязи пилотов с диспетчерской службой.

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Лётчик уточнил, что если из 150 пассажиров хотя бы трое забудут активировать авиарежим, радиосигналы телефонов могут помешать работе гарнитуры пилотов. "Это не конец света, но когда вы пытаетесь получить инструкции, а в гарнитуре звуки, как будто вокруг летает оса, это действительно раздражает," — отметил он.

Ранее другой пилот объяснил, почему иллюминаторы в самолётах овальной формы. Командир воздушного судна рассказал, что в середине прошлого века окна самолётов были квадратными, но из-за углов на стёклах часто появлялись трещины. С тех пор авиаконструкторы перешли на овальные формы, чтобы сделать окна безопаснее.