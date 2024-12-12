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Выгодные рейсы в Дубай от «Победы»: цены ниже 5 000 рублей

1:53
Туризм

Российские туристы получили возможность бюджетно улететь в ОАЭ из Москвы. Авиакомпания "Победа" предлагает билеты в Дубай по цене менее 5 000 рублей, что делает путешествие в ближайшие дни особенно привлекательным, сообщает TourDom.ru.

Победа
Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Победа

Цены на билеты из Москвы

Самые доступные билеты на рейсы в Дубай начинаются от 4435 рублей без багажа. Самая низкая цена действует на перелёт 15 декабря.

На рейсы до 18 декабря стоимость билетов варьируется от 4 450 до 4 750 рублей, а с 19 декабря цены увеличиваются до 7 000 рублей.

Обратные рейсы

Обратный перелёт обойдётся значительно дороже. После 17 декабря минимальная цена составляет 9 900 рублей, но в среднем билеты стоят от 12 до 16 тысяч рублей. Самое выгодное предложение на обратный рейс пока что есть на 31 декабря — 6 325 рублей без багажа. Это неудивительно, учитывая высокий спрос на праздничные даты.

Вылеты из других городов

Для туристов из Санкт-Петербурга также есть бюджетные варианты. Билеты в Дубай на ближайшую неделю стоят от 7 250 рублей, а обратные рейсы начинаются от 16 тысяч.

Жителям Казани стоит рассмотреть перелёты с пересадкой в Москве: стоимость начинается от 7 500 рублей за билет в одну сторону, а обратно — от 17 тысяч.

Такие предложения — редкая возможность для путешественников спланировать экономичный отпуск в одном из самых популярных направлений.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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