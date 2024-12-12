Кипр усиливает визовые требования для российских туристов

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оформление национальной кипрской визы для российских туристов стало сложнее и требует больше времени. Консульский отдел посольства Кипра в Москве обновил требования для заявителей, что может затруднить процесс получения визы.

Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain виза, паспорт

Теперь срок рассмотрения анкет увеличен до 15 календарных дней, тогда как раньше визу можно было оформить за 3-4 дня.

Кроме того, список необходимых документов пополнили: нужно предоставить выписку из Фонда пенсионного и социального страхования РФ за последние 10 лет с цифровой подписью, а также банковскую выписку с движением средств за последние 3 месяца. Также потребуется справка с работы с данными за полгода, а при спонсорстве — информация о покрываемых расходах, сроках пребывания и указании конкретного курорта.

Эти изменения вступили в силу вскоре после ужесточения визовых требований для оформления шенгенских виз. При этом шенгенские визы позволяют въезд на Кипр, а вот национальная кипрская виза не даёт права выезда в страны шенгенской зоны.

В условиях отсутствия прямого авиасообщения россияне вынуждены добираться до Кипра с пересадками. Популярными маршрутами остаются рейсы через Армению, Грузию, ОАЭ и Сербию до аэропорта Ларнаки.