Сервис сопровождения в Домодедово: для кого он будет полезен

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился мнением о новом сервисе сопровождения пассажиров в аэропорту Домодедово. В беседе с 360. ru отметил, что подобные услуги уже предоставляются, например, для детей, путешествующих без родителей, и людей с ограниченными возможностями. Новый сервис, по его мнению, может быть полезен и другим категориям пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пассажирский терминал Домодедово DME Passenger terminal

Горин предположил, что основными пользователями такого сервиса могут стать транзитные пассажиры или те, кто прибывает в аэропорт за короткое время до вылета. Сотрудники аэропорта помогут таким путешественникам пройти к выходу на посадку по кратчайшему маршруту, минимизируя задержки.

Однако эксперт подчеркнул, что реализация услуги в условиях высокого пассажиропотока может быть сопряжена с трудностями.

"В пиковые часы, когда в аэропорту образуются очереди на проверке багажа, досмотре или регистрации, могут возникнуть риски задержек," — пояснил он.

Горин добавил, что особую актуальность услуга может приобрести в период новогодних праздников, когда количество пассажиров резко возрастает.

"Не случайно в праздничные дни мы советуем приезжать в аэропорт за три часа до вылета, а не за два," — напомнил он.

Новый сервис может стать удобным решением для людей, стремящихся минимизировать стрессы и задержки во время поездки, особенно в загруженные периоды.