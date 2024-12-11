Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спите спокойно: 3 растения, улучшающих атмосферу в спальне
Российские и белорусские студенты будут совместно создавать беспилотники
Запад предлагает Минску грабителей и наркоманов в обмен на пойманных шпионов
О чём нагло врёт Запад: мнение аналитика об оружии НАТО
Как Россия защитила от ATACMS Таганрог и каким будет наш ответ США и Украине?
Журналист жёстко обратился к американцам после атаки ВСУ на Таганрог
Разметка есть, знака нет: правила парковки на спорных местах
Гарнир, который удивит: секрет приготовления картофеля
Сделайте Новый год безопасным для кошки

Что стоит учесть при выборе места в самолёте

2:48
Туризм

Перелеты становятся обычным делом в нашей жизни, и выбор места в самолете играет важную роль в том, насколько комфортно мы сможем провести время в воздухе.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

При выборе места важно учитывать такие факторы, как расположение (нос, середина или хвост), тип места (у окна, у прохода или среднее) и индивидуальные потребности. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

В носовой части самолета пассажиры могут быстро покинуть борт по приземлении, здесь меньше шума, обслуживание происходит быстрее, а пространство кажется более комфортным. Однако такие места часто стоят дороже и имеют ограничения на количество багажа. С другой стороны, средняя часть самолета предлагает большую стабильность при турбулентности, комфортную температуру и удаленность от туалетов, но выхода из самолета нужно ждать дольше.

Хвостовая часть имеет свои преимущества, такие как больше свободных мест и близость к туалетам, что удобно для тех, кто планирует частые прогулки во время полета. Тем не менее, тут сильнее ощущается турбулентность, больше шума, а спинки сидений могут быть всегда зафиксированы в вертикальном положении, что затрудняет отдых.

При выборе места также стоит обратить внимание на тип мест. Места у окна предоставляют возможность любоваться видами и служат опорой для головы, но могут создать сложности при выходе. Места у прохода предлагают свободу передвижения и возможность вытянуть ноги, но могут быть шумными из-за постоянного движения пассажиров. Средние места представляют собой компромисс — они позволяют общаться, но могут быть тесными.

Семьям с детьми лучше выбирать места в носовой части, где находятся дополнительные туалеты и пеленальные столики. Если основная цель полета — это сон, предпочтение стоит отдать местам у окна, но лучше избегать областей с повышенным шумом. Для желающих покинуть самолет первыми оптимальны места в передней части. Высоким пассажирам подойдут места в первом ряду или рядом с аварийными выходами, а тем, кто испытывает страх перед полетом, стоит выбрать центральные места ближе к проходу.

Не стоит забывать о классе обслуживания: эконом и бизнес-классы предлагают разные уровни комфорта. Платный выбор места часто варьируется в зависимости от авиакомпании и дальности полета. Чтобы перелет был более комфортным, можно воспользоваться лайфхаками, такими как использование подушки для шеи и шумоподавляющих наушников, передает ТАСС.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Турбуле́нтность устар. турбуле́нция — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт драников, который понравится даже привередам
Еда и рецепты
Рецепт драников, который понравится даже привередам Аудио 
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Еда и рецепты
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Разметка есть, знака нет: правила парковки на спорных местах
Гарнир, который удивит: секрет приготовления картофеля
Сделайте Новый год безопасным для кошки
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Как финансовая политика Центробанка влияет на рубль
Как выбрать идеальный подвой для саженцев
Обрадовавшийся рождению сына Гоген Солнцев усомнился в своём отцовстве
Стать мускулистыми силачами мужчинам помогут эти лайфхаки
Ностальгия на тарелке: советские котлеты своими руками
Не игнорируйте эти 3 знака: когда выхлопная система автомобиля требует внимания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.