В Кисловодске в 2025 году ожидают роста турпотока на уровне 2024 года

Власти Кисловодска прогнозируют увеличение числа туристов в 2025 году, которое будет сопоставимо с уровнем 2024 года — примерно 10%.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Это связано в том числе с притоком туристов из сегмента премиум. На 1 ноября курорт уже принял 1 миллион 700 тысяч отдыхающих, как сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" мэр Евгений Моисеев.

В этом году ожидается рост более чем на 10%. В прошлом сезоне Кисловодск посетило 1,8 миллиона людей (из них 1,1 миллиона остались на ночь, а 700 тысяч были экскурсионными туристами, прибывшими на один день), а к началу ноября этого года удалось принять 1,7 миллиона человек. Сейчас остаётся два месяца, и появится вероятность, что по итогам будет достигнута отметка в 2 миллиона прибытий.

По его словам, в 2025 году не стоит ожидать рекордных показателей по числу туристов. Тем не менее, власти планируют сохранить динамику, соответствующую уровню 2024 года — около 10%.

Уточнения

Кислово́дск (карач -балк. Нарсана ) — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Бальнеологический и климатический курорт.



