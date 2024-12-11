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Как исследовать Рим бесплатно и увидеть лучшее

1:53
Туризм

Рим, древняя столица Италии, предлагает множество способов познакомиться с его богатой историей, культурой и архитектурой без больших затрат.

Roma
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_Museums-3_(16).jpg by Darafsh
Roma

Город славится роскошными дворцами, выдающимися произведениями искусства и величественными храмами. Но есть и приятная новость: многие из достопримечательностей можно посетить бесплатно.

В первое воскресенье каждого месяца доступ в ключевые места Рима, такие как Колизей, Пантеон и Галерея Боргезе, открыт для всех желающих. Однако стоит учесть, что в эти дни собираются большие толпы, поэтому ранний визит будет лучшим решением.

Не менее впечатляющими являются многочисленные церкви, каждая из которых хранит шедевры архитектуры и искусства. Например, базилика Святого Петра предлагает бесплатный вход для посетителей и возможность побывать на мессах, что особенно интересно во время праздников.

Для прогулок идеально подойдёт район Трастевере, где узкие улочки с очаровательной атмосферой погружают в историю Рима. Не пропустите базилику Санта-Мария и фонтан перед ней, а также попробуйте джелато или пиццу на местной площади.

Вилла Боргезе — зелёное сердце города, где можно насладиться прогулками среди фонтанов и аллей. Этот парк открыт с рассвета до заката, и посещение его — отличная возможность отдохнуть от городской суеты. Для желающих доступны аренда велосипедов и лодок за символическую плату.

Ещё одним впечатляющим местом является Капитолийский холм, где можно насладиться захватывающими видами города. Испанская лестница и прогулка вдоль реки Тибр к закату также добавят незабываемых впечатлений.

Уточнения

Вилла Боргезе (итал. Villa Borghese) — римский ландшафтный парк в пейзажном стиле в районе Париоли (Parioli), занимающий холм Пинчо. Парк Боргезе охватывает огромную территорию в центре города (80 гектаров или 148 акров) между частью стен Аврелиана, улицей Фламиниа, Пьяцца-дель-Пополо (Piazza del Popolo) и новыми районами Саларио и Пинчано, построенными в начале XX века. Это третий по величине общественный парк в Риме после парков виллы Дориа-Памфили и виллы Ада.

Капито́лий (Капитоли́йский холм; лат. Capitolium, Capitolinus mons, итал. il Campidoglio, Monte Capitolino) — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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