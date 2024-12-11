Ошибки, которые нельзя допускать при встрече с акулой

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотя акулы часто ассоциируются с опасностью, вероятность нападения остаётся крайне низкой — от пяти до восьми случаев ежегодно по всему миру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акула

Однако страх перед этими морскими хищниками довольно распространён. Для тех, кто планирует отдых у океана, важно знать меры предосторожности и действия в случае встречи с акулой.

Если заметили акулу во время плавания, первое правило — сохранить спокойствие. Зрительный контакт может сыграть ключевую роль. Глядя акуле в глаза, вы демонстрируете, что не являетесь добычей, а равным хищником.

Если акула кружит вокруг вас, кружитесь вместе с ней, чтобы она всегда была в поле зрения. Держитесь ближе к рифу или каменной стене, чтобы защитить спину. Избегайте резких движений, крика и паники, так как это может спровоцировать агрессию.

Если ситуация позволяет, медленно плывите к берегу или лодке, не отворачиваясь от акулы. Лучше использовать спокойный стиль плавания, например, брасс, чтобы не создавать брызг. На мелководье держите ноги на поверхности.

Если акула проявляет агрессию, приготовьтесь защищаться. Воспользуйтесь подручными предметами — камерой, шестом, камнем — и ударьте акулу в жабры, глаза или нос.

Не замахивайтесь для более сильного удара, просто наносите точные удары. После того как вы достигли безопасного места, полностью выходите из воды, чтобы исключить повторную атаку.

Простые меры предосторожности, такие как отказ от плавания в опасных местах или в неподходящее время (на рассвете или закате), помогут минимизировать вероятность встречи с акулой.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii), самые древние представители существовали уже около 450-420 млн лет назад, известно более 500 видов акул.

