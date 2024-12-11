Как выглядит инопланетный музей: погружение в футуристичный Чэнду

4:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любители научной фантастики теперь могут насладиться уникальным музеем, который словно сошёл со страниц фантастического романа. Китайский музей научной фантастики, расположенный в Чэнду, выглядит как инопланетный космический корабль, парящий над озером.

Фото: https://archi.ru/world/99169/na-grani-realnosti-i-voobrazheniya Китайский музей научной фантастики

Его площадь составляет 59 000 квадратных метров, что сопоставимо с десятью футбольными полями. Внутри музея представлены разнообразные экспонаты, интерактивные инсталляции и конференц-залы, создающие атмосферу, будто вы находитесь в научно-фантастическом фильме.

Снаружи здание имеет форму плавной семиконечной звезды, и его облик меняется в зависимости от угла обзора.

Открытый в 2022 году к Всемирному конвенту научной фантастики (Worldcon) 2023 года, этот музей подчеркивает вклад китайских авторов в жанр. Проектирование здания не только вдохновляет, но и учитывает экологические аспекты, что снижает его воздействие на окружающую среду.

Примечательно, что строительство заняло всего 12 месяцев — впечатляющий срок для столь большого сооружения, которое в три раза больше Сиднейского оперного театра. Посещение музея будет интересно не только фанатам научной фантастики; его необычный дизайн привлекает внимание всех посетителей.

Если вы планируете поездку в Китай, этот музей обязательно стоит включить в свой маршрут. И, кстати, если вы собираетесь одеться в стиле научной фантастики, избегайте зелёных шляп, которые имеют плохую репутацию в стране.

Китайский музей научной фантастики открылся одновременно с популярным сериалом Netflix "Проблема трёх тел", основанным на книгах китайского писателя Лю Цысиня. Здание напоминает о множестве китайских авторов, удостоившихся премии "Хьюго" за свои произведения. В 2023 году церемония вручения литературных наград также проходила в музее.

Спроектированный архитектурной компанией Zaha Hadid Architects, известной своими культовыми зданиями, музей был построен с использованием новаторской технологии цифровой симуляции.

Солнечные панели на крыше и большие окна способствуют экономии электроэнергии, а расположение здания на искусственном озере не только улучшает его внешний вид, но и помогает в орошении окружающих зелёных зон, снижая риск наводнений.

Музей является частью масштабного проекта "Город будущего" на окраине Чэнду, где планируется построить множество футуристических зданий. Чэнду, один из новых мегаполисов Китая, привлекает туристов своими традициями и современными достопримечательностями.

Однако стоит быть осторожным с местными чаем, так как многие туристы становятся жертвами чайной аферы.

Посетить музей несложно, но он находится за пределами города, поэтому стоит выделить время на дорогу. Вы можете доехать на метро и прогуляться по парку вокруг здания, наслаждаясь футуристическими видами. Билеты можно забронировать онлайн и отсканировать на входе.

Главный атриум музея заполнен гигантскими экспонатами и интерактивными инсталляциями. Лучше иметь при себе приложение-переводчик, так как большинство указателей на китайском.

Однако можно обратиться за помощью к местным жителям, многие из которых немного говорят по-английски. Избегайте обсуждения определённых тем, о которых туристам лучше не упоминать.

На верхних этажах здания открываются прекрасные виды с террас. Одна из главных достопримечательностей — эскалатор, ведущий в тёмное нутро здания. Вы пройдёте по коридору, освещённому экранами с яркими дисплеями, и получите последнюю дозу захватывающей научной фантастики, покидая музей.

Уточнения

Лю Цыси́нь (кит. трад. 劉慈欣, упр. 刘慈欣, пиньинь Liú Cíxīn, род. 23 июня 1963, Пекин) — китайский писатель-фантаст, считающийся лицом китайской фантастики, самым плодовитым и популярным фантастом Китая. Известен в первую очередь как автор трилогии «Воспоминания о прошлом Земли».



Чэнду́ (кит. упр. 成都, пиньинь Chéngdū) — город субпровинциального значения в юго-западном Китае, в долине реки Миньцзян, место пребывания властей провинции Сычуань. Эмблемой города является древний золотой диск «Птицы золотого солнца», найденный в 2001 году при раскопках культуры Цзиньша в черте города.

