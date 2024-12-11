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Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном возобновится 23 января 2025 года

1:15
Туризм

После 13-летнего перерыва возобновляется паромное сообщение между турецким Трабзоном и российским Сочи. Первый рейс запланирован на 23 января 2025 года: судно отправится из Трабзона и прибудет в Сочи утром 24 января.

Большие Сочи (Сочи), Сочи 01
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большие Сочи (Сочи), Сочи 01

Паром Sea Bridge, ходящий под флагом Союза Коморских островов, вмещает 450 пассажиров и 221 легковой автомобиль. Время в пути составит около 10-12 часов. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов пока не объявлена, но ожидается, что цена за сидячие места начнётся от 6 000 рублей, а за места в каютах — от 20 000 рублей. Продажа билетов начнётся после завершения технического обслуживания судна, которое в настоящее время проходит в Турции.

Генеральный директор компании-оператора парома "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян отметил, что все процедуры согласованы с руководством трабзонского порта, и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств первый рейс состоится по плану.

Уточнения

Трабзо́н (тур. Trabzon; также Трапезу́нд греч. Τραπεζούντα) — город в Турции, административный центр ила Трабзон, расположенный на берегу Чёрного моря, у устья реки Мачки, у подножия покрытого лесами Колат-Дага (3410 м).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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