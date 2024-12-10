Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спасти плодовые деревья от гибели: дупла и их лечение
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится

Эксперт рассказал, какие альтернативные виды туризма популярны у россиян

2:22
Туризм

Какие альтернативные формы туризма становятся популярными рассказал резидент Ассоциации внутреннего и въездного туризма РФ, директор Центра стратегических исследований и международных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Шаров.

Номер в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Номер в отеле

"Если вы хотите сравнить, собственно, тенденции, понять тенденции роста каких-то риперных видов туризма по сравнению с пляжным отдыхом, то, прежде всего, это, конечно, формирование программ экологического туризма. Сейчас, конечно, здоровье для россиян — это немаловажный фактор", — отметил эксперт.

Он отметил, что сейчас формирование должного уровня инфраструктуры для развития этого туризма — это первостепенная задача. Прежде всего -это формирование гостиничной инфраструктуры. Речь идет об экотуризме, нужно понимать, что существуют некие экостандарты отдыха и так далее.

"Только с 2019 года вот наша ассоциация начала заниматься этим вопросом системно — что такое экотуризм, какие стандарты должны быть для гостиничной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, обеспечивающей дополнительный какой-то ассортимент услуг и так далее. Мы пришли к пониманию к 2022 году", — подчеркнул Шаров.

Он добавил, что сейчас развиваются программы экотуризма, которые предполагают недельный-двухнедельный отдых в зонах памятников природы: озера, леса первой категории. Например, в эко-парк отелях. Также виды туризма с активными видами отдыха. Это всё, что связано с байдарками, конными маршрутами. То есть виды туризма с активными видами отдыха.

"Альтернативным видом туризма сейчас, конечно самым конкурентоспособным сейчас является экологический туризм. Он более доступен в плане географии, потому что, слава богу, на территории России масса памятников природы, заказников, особо охраняемых природных территорий, где можно на землях прилегания к особо охраняемым природным территориям выстроить туристическую инфраструктуру и, таким образом, быть ближе к этим памятникам природы, использовать экотропы и так далее. Но это тоже достаточно непростая инфраструктура", — подытожил специалист.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено
Туризм
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Последние материалы
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения
Ксения Бородина заявила, что написала в своей книге фигню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.