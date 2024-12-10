Эксперт рассказал, какие альтернативные виды туризма популярны у россиян

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Какие альтернативные формы туризма становятся популярными рассказал резидент Ассоциации внутреннего и въездного туризма РФ, директор Центра стратегических исследований и международных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Шаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Номер в отеле

"Если вы хотите сравнить, собственно, тенденции, понять тенденции роста каких-то риперных видов туризма по сравнению с пляжным отдыхом, то, прежде всего, это, конечно, формирование программ экологического туризма. Сейчас, конечно, здоровье для россиян — это немаловажный фактор", — отметил эксперт.

Он отметил, что сейчас формирование должного уровня инфраструктуры для развития этого туризма — это первостепенная задача. Прежде всего -это формирование гостиничной инфраструктуры. Речь идет об экотуризме, нужно понимать, что существуют некие экостандарты отдыха и так далее.

"Только с 2019 года вот наша ассоциация начала заниматься этим вопросом системно — что такое экотуризм, какие стандарты должны быть для гостиничной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, обеспечивающей дополнительный какой-то ассортимент услуг и так далее. Мы пришли к пониманию к 2022 году", — подчеркнул Шаров.

Он добавил, что сейчас развиваются программы экотуризма, которые предполагают недельный-двухнедельный отдых в зонах памятников природы: озера, леса первой категории. Например, в эко-парк отелях. Также виды туризма с активными видами отдыха. Это всё, что связано с байдарками, конными маршрутами. То есть виды туризма с активными видами отдыха.

"Альтернативным видом туризма сейчас, конечно самым конкурентоспособным сейчас является экологический туризм. Он более доступен в плане географии, потому что, слава богу, на территории России масса памятников природы, заказников, особо охраняемых природных территорий, где можно на землях прилегания к особо охраняемым природным территориям выстроить туристическую инфраструктуру и, таким образом, быть ближе к этим памятникам природы, использовать экотропы и так далее. Но это тоже достаточно непростая инфраструктура", — подытожил специалист.