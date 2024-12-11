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В Паттайе спасли российского туриста, истощённого после долгого заплыва

Туризм

Издание Bangkok Post сообщает, что 8 декабря в тайском курортном городе Паттайя произошёл необычный инцидент — турист из России был спасён в море, когда пытался вплавь добраться до острова Ко Лан, находящегося в семи километрах от берега.

Ko Phi Phi Don, Thailand
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Ko Phi Phi Don, Thailand

Мужчина проплыл около шести километров, но его силы иссякли, и он не смог завершить заплыв. Ему повезло: проходящий мимо скоростной катер, на борту которого находились 20 иностранных туристов, заметил пловца и пришёл на помощь.

По словам капитана катера, мужчина лежал на воде без сил, без одежды, а на его теле были видны раны, предположительно полученные во время нахождения в воде.

"Ему крупно повезло, что течение было слабым, иначе его могло отнести далеко от берега. Если бы он столкнулся с винтами катеров, всё могло закончиться трагедией", — рассказал капитан.

Туриста подняли на борт и оказали первую помощь. Он объяснил, что начал свой заплыв на остров Ко Лан ещё вечером в субботу, но не рассчитал силы и не смог доплыть до цели.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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