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Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Ватикан с новогодними представлениями

1:11
Туризм

Дед Мороз из Великого Устюга отправился в увлекательное путешествие по миру, чтобы подарить новогоднюю сказку детям разных стран. Недавно он посетил Италию, где организовал праздничные мероприятия в традициях русской культуры.

Дед Мороз
Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дед Мороз

В Русском доме в Риме и Милане прошли спектакли и интерактивные представления для детей. Центральным событием стал спектакль "Снежная королева", поставленный артистами Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. После спектакля дети вместе с Дедом Морозом зажгли огни на новогодней ёлке, создавая атмосферу настоящего зимнего чуда.

Кроме того, Дед Мороз заглянул на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы посетить ещё одну ёлку и окунуться в рождественскую атмосферу Италии.

Международное путешествие Деда Мороза только начинается. Ранее он успел побывать в Китае, а в ближайшие недели планирует посетить Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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