Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Ватикан с новогодними представлениями

Дед Мороз из Великого Устюга отправился в увлекательное путешествие по миру, чтобы подарить новогоднюю сказку детям разных стран. Недавно он посетил Италию, где организовал праздничные мероприятия в традициях русской культуры.
В Русском доме в Риме и Милане прошли спектакли и интерактивные представления для детей. Центральным событием стал спектакль "Снежная королева", поставленный артистами Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. После спектакля дети вместе с Дедом Морозом зажгли огни на новогодней ёлке, создавая атмосферу настоящего зимнего чуда.
Кроме того, Дед Мороз заглянул на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы посетить ещё одну ёлку и окунуться в рождественскую атмосферу Италии.
Международное путешествие Деда Мороза только начинается. Ранее он успел побывать в Китае, а в ближайшие недели планирует посетить Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?