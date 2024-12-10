В Китае люди начали нанимать приятелей по скалолазанию за большие деньги

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Венди Чен решила поставить перед собой амбициозную задачу и совершить восхождение на знаменитую гору Тайшань, расположенную на востоке Китая.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

Однако на её пути возникло одно серьезное препятствие: она не могла найти спутника, который бы согласился составить ей компанию в пятилетнем походе.

Вместо того чтобы отменить свои намерения, 25-летняя Венди решила нанять "партнера по покорению вершин" — молодого человека с богатым опытом горных прогулок, который мог бы сопровождать ее и поддерживать на пути к высоте 5000 футов.

Эти молодые китайские мужчины, известные как "пэй па" (в переводе — "сопровождающие в походах"), присоединяются к незнакомцам в их походах по популярным горам за определенное вознаграждение. Эта тенденция приобрела популярность в этом году, когда хэштеги, связанные с "партнерами по восхождению", собрали более 100 миллионов просмотров в китайских соцсетях.

Как правило, эти активные молодые люди — студенты вузов или даже ветераны, публикуют свои анкетные данные в социальных сетях, указывая рост, физическую подготовку и опыт походов. Их услуги стоят от 200 до 600 юаней (примерно от 30 до 85 долларов США) за одну поездку.

Во время восхождения такие "друзья" стараются развлекать своих клиентов, чтобы отвлечь их от усталости и подбадривать продолжать путь. Они поют, рассказывают шутки, играют на музыкальных инструментах, поддерживают морально и даже помогают нести вещи, подавая руку и тянув за собой.

Уточнения

Скалола́зание (англ. rock climbing) — вид спорта и активного отдыха, заключающийся в лазании по естественному или искусственному рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта.

