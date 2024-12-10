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Россиянам назвали способы сэкономить на путешествии

1:52
Туризм

В сфере туризма существует термин "пиковые даты", обозначающий дни, когда наблюдается наибольшая активность туристов как по внутренним, так и по зарубежным направлениям.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что для организации отдыха лучше всего планировать его заблаговременно. Это позволит существенно сэкономить, воспользовавшись предложениями раннего бронирования, а также обеспечить себе спокойный и комфортный отдых.

По мнению эксперта, найти доступные варианты для путешествий в новогодние праздники сейчас становится все сложнее из-за колебаний цен. Хотя на праздничные даты имеются предложения по турам и размещению в гостиницах, с приближением самих праздников стоимость на них возрастает, достигая максимальных значений.

Учитывая принцип динамического ценообразования, который применяется как в авиаперевозках, так и в железнодорожном и туристическом секторах, рекомендуется планировать поездки за полгода вперед, чтобы воспользоваться акциями раннего бронирования. В этот период предлагаются наиболее выгодные скидки. К примеру, в пределах России скидки могут начинаться от 10%, а при покупке зарубежных путевок за шесть месяцев до поездки — достигать 40%, — поделился мнением представитель отрасли.

Кроме того, если вы путешествуете в компании или с семьей, можно немного сэкономить на багаже, купив один билет с зарегистрированным багажом для троих, а также два билета с ручной кладью. Наконец, еще один способ снизить затраты на туристическое бронирование — это воспользоваться специальными программами и предложениями, которые предоставляют различные туристические компании, передает Общественная служба новостей.

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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