Власти Турции заставили авиакомпании платить за задержки рейсов

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция обновила правила, регулирующие права пассажиров авиации, предоставив путешественникам возможность получить существенную компенсацию за задержку рейсов.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Турция

Изменения в Положение о правах пассажиров, опубликованные в Официальном вестнике, определяют, что авиакомпании обязаны возмещать ущерб клиентам, если рейс задерживается на три часа и более по эксплуатационным или техническим причинам.

Размер компенсации зависит от направления и дальности перелёта. Пассажиры внутренних рейсов получат 100 евро, а для международных маршрутов установлены следующие суммы: за рейсы до 1,5 тысячи километров — 250 евро, от 1,5 до 3,5 тысячи километров — 400 евро, и более 3,5 тысячи километров — 600 евро. В документе уточняется, что выплаты будут производиться в турецких лирах по курсу Центрального банка Турции на день компенсации.

Чтобы подать заявку на возмещение, пассажиры должны предоставить авиакомпании посадочный талон и справку, подтверждающую факт задержки. После этого потребуется дождаться одобрения заявки.

По мнению турецких властей, эта мера должна стимулировать авиаперевозчиков сокращать количество задержек и подходить к своей работе с большей ответственностью.