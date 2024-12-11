Пассажиры из России смогут сойти на перроны Поднебесной и Северной Кореи

С 15 декабря 2024 года Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила компания "Российские железные дороги" (РЖД).
Маршруты и расписание:
Решение о возобновлении этих маршрутов было принято после международного совещания, на котором обсуждались вопросы открытия границ для пассажирского сообщения.
Начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений ОАО "РЖД" Сергей Фомичёв отметил, что в новый график движения на 2024-2025 годы включены поезда Хасан — Туманган и Гродеково — Суйфэньхэ.
Кроме того, рассматривается возможность организации маршрута Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин. В октябре планируется тестовый рейс для туристических поездок россиян в Северную Корею.
Также стало известно, что авиасообщение между Россией и Сирией может возобновиться 18 декабря. Представитель авиакомпании "Сирийские авиалинии" сообщил, что аэропорт Дамаска, закрытый до 18 декабря, с этой даты может начать принимать рейсы из России.
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