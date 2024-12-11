Пассажиры из России смогут сойти на перроны Поднебесной и Северной Кореи

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2:01
Туризм

С 15 декабря 2024 года Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила компания "Российские железные дороги" (РЖД).

электровоз, вагоны, железнодорожный состав
Фото: Wikimedia Commons by Андрей1967 is licensed under Public domain
электровоз, вагоны, железнодорожный состав

Маршруты и расписание:

  • Китай: Поезд №402/401 Суйфэньхэ (КНР) — Гродеково (Приморский край) будет курсировать ежедневно. Отправление из Суйфэньхэ в 10:00, из Гродеково — в 17:43.
  • Северная Корея: Поезд №645/646 Туманган (КНДР) — Хасан (Приморский край) начнёт движение с 16 декабря три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Тумангана в 12:00, из Хасана — в 15:30.

Решение о возобновлении этих маршрутов было принято после международного совещания, на котором обсуждались вопросы открытия границ для пассажирского сообщения.

Начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений ОАО "РЖД" Сергей Фомичёв отметил, что в новый график движения на 2024-2025 годы включены поезда Хасан — Туманган и Гродеково — Суйфэньхэ.

Кроме того, рассматривается возможность организации маршрута Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин. В октябре планируется тестовый рейс для туристических поездок россиян в Северную Корею.

Также стало известно, что авиасообщение между Россией и Сирией может возобновиться 18 декабря. Представитель авиакомпании "Сирийские авиалинии" сообщил, что аэропорт Дамаска, закрытый до 18 декабря, с этой даты может начать принимать рейсы из России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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