Отдых в горах Алтая подарит полную перезагрузку

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

На берегу горной реки Катунь в самом сердце Алтая в окружении соснового бора расположился Чепош Парк.

Фото: commons.wikimedia.org by Muraolga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Катунь, Алтай

Здесь вас ждёт восстанавливающий отдых наедине с природой и новый опыт пребывания на Алтае, который подарит вам полную перезагрузку для души и тела.

Размах территории отеля впечатляет, а уютные домики с панорамными окнами так и манят выпить чашку горячего шоколада в тепле, любуясь прекрасной природой.

Здесь можно найти множество интересных локаций для фото и видео, отведать вкусной еды в ресторане и пожарить вместе с детьми на костре зефир.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й (монг. Алтайн нуруу, северноалт. Туулу Алтай — горный Алтай, алт. Алтай туулар, уйг. ئالتاي تاغلىرى‎, каз. Алтай таулары / Altay tawları, тув. Алдай даглары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь Ā'ěrtài shānmài, палл. Аэртай шаньмай) — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.



Кату́нь (алт. Кадын) — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левая и главная составляющая Оби (правая — Бия). Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 км².

