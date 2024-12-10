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Отдых в горах Алтая подарит полную перезагрузку

0:38
Туризм

На берегу горной реки Катунь в самом сердце Алтая в окружении соснового бора расположился Чепош Парк.

Река Катунь, Алтай
Фото: commons.wikimedia.org by Muraolga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Катунь, Алтай

Здесь вас ждёт восстанавливающий отдых наедине с природой и новый опыт пребывания на Алтае, который подарит вам полную перезагрузку для души и тела.

Размах территории отеля впечатляет, а уютные домики с панорамными окнами так и манят выпить чашку горячего шоколада в тепле, любуясь прекрасной природой.

Здесь можно найти множество интересных локаций для фото и видео, отведать вкусной еды в ресторане и пожарить вместе с детьми на костре зефир.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й (монг. Алтайн нуруу, северноалт. Туулу Алтай — горный Алтай, алт. Алтай туулар, уйг. ئالتاي تاغلىرى‎, каз. Алтай таулары / Altay tawları, тув. Алдай даглары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь Ā'ěrtài shānmài, палл. Аэртай шаньмай) — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Кату́нь (алт. Кадын) — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левая и главная составляющая Оби (правая — Бия). Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 км².

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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