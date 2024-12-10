Отдых в горах Алтая подарит полную перезагрузку

На берегу горной реки Катунь в самом сердце Алтая в окружении соснового бора расположился Чепош Парк.
Здесь вас ждёт восстанавливающий отдых наедине с природой и новый опыт пребывания на Алтае, который подарит вам полную перезагрузку для души и тела.
Размах территории отеля впечатляет, а уютные домики с панорамными окнами так и манят выпить чашку горячего шоколада в тепле, любуясь прекрасной природой.
Здесь можно найти множество интересных локаций для фото и видео, отведать вкусной еды в ресторане и пожарить вместе с детьми на костре зефир.
Алтайские горы или Алта́й (монг. Алтайн нуруу, северноалт. Туулу Алтай — горный Алтай, алт. Алтай туулар, уйг. ئالتاي تاغلىرى, каз. Алтай таулары / Altay tawları, тув. Алдай даглары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь Ā'ěrtài shānmài, палл. Аэртай шаньмай) — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.
Кату́нь (алт. Кадын) — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левая и главная составляющая Оби (правая — Бия). Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 км².
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.