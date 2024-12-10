Турэксперт объяснила, когда лучше бронировать отдых на январские каникулы

На новогодние праздники традиционно наблюдается рост интереса к путешествиям, поэтому для экономии лучше позаботиться о бронировании заранее — уже в декабре цены значительно увеличиваются.
В этом сезоне многие россияне планируют провести свои длительные праздничные выходные в Египте, а среди всех российских городов наиболее привлекательной по-прежнему остается Москва, как сообщила директор Альянса турагентств Наталья Осипова в эфире Общественной Службы Новостей.
При раннем приобретении туров можно сэкономить около 30% по сравнению с ценами в разгар сезона. Тем не менее, и сейчас еще можно найти интересные варианты для бронирования, считает Осипова. Она также отметила, что стоит не ожидать уединения зимой, так как туристический поток будет значительным практически везде — в популярных городах и на известных курортах. Например, множество санаториев и горнолыжных курортов уже полностью забронированы — туристы поторопились с резервированием мест задолго до наступления праздников.
Что касается самых востребованных направлений для отдыха этой зимой, то среди заграничных стран на первом месте находится Египет, за ним следует Турция, а затем расположились Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.