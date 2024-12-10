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Почему Португалия стала самым доступным европейским раем

2:12
Туризм

Португалия, расположенная на солнечном Пиренейском полуострове, становится всё более популярным направлением для туристов, экспатов и пенсионеров. Эту страну ценят за её безопасность, доступность и высокое качество жизни.

турагентство
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
турагентство

В 2023 году Португалия заняла 7-е место в мировом рейтинге безопасности, обойдя многие европейские страны. Одновременно она остаётся одной из самых недорогих стран Западной Европы, предлагая комфорт и возможности для жизни при сравнительно низких затратах.

Сочетание безопасности и доступности делает Португалию особенно привлекательной для тех, кто ищет спокойную жизнь. Низкий уровень преступности, высокоэффективные правоохранительные органы и сильное чувство общности создают в стране атмосферу доверия и комфорта.

Города, такие как Фуншал на Мадейре, Фару в Алгарве и Шавеш на севере, отличаются не только своей красотой, но и уровнем безопасности, что привлекает сюда как туристов, так и новых жителей.

Средняя семья из четырёх человек может жить здесь с расходами около 2390 евро в месяц, а одинокому человеку может хватить даже 750 евро без учёта аренды. Цены на жильё остаются значительно ниже, чем в большинстве европейских стран, а небольшие города и деревни предлагают ещё более доступные варианты.

Эффективная система транспорта, качественная медицинская помощь и богатое культурное наследие Португалии делают её идеальным местом для комфортной жизни.

Лёгкость передвижения, доступность образования и обилие природных достопримечательностей создают условия, при которых каждый может найти здесь что-то для себя.

Португалия — это страна, где ценится баланс между высоким качеством жизни и доступностью. Она предлагает уникальную комбинацию безопасности, богатой истории и возможностей для личностного развития, привлекая тех, кто хочет наслаждаться европейским образом жизни без лишних трат.

Уточнения

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский. Денежная единица — евро.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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