Дикая Атлантическая дорога: маршрут, который захватит ваше сердце

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия на автомобиле — один из самых захватывающих способов исследовать новые страны. Ирландия, известная своей природной красотой и культурным наследием, предлагает особенный опыт — поездку по Дикому Атлантическому пути.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Осенняя дорога

Этот маршрут длиной 1600 миль проходит вдоль западного побережья Ирландии, начинаясь в Кинсейле (графство Корк) и заканчиваясь в Донеголе.

Путешественники смогут насладиться видами скалистых утёсов, уединённых пляжей и зелёных пастбищ, а также исследовать гостеприимные города и деревни, разбросанные вдоль дороги.

Здесь можно остановиться в уютных отелях, попробовать местные морепродукты, послушать традиционную музыку и насладиться чашкой кофе или бокалом виски в традиционном пабе.

Дикая Атлантическая дорога знакомит с разнообразными достопримечательностями. Любителям активного отдыха понравятся тропа Мохер, горы и болота национального парка Коннемара, а также величественные скалы Слив-Лиг.

Те, кто интересуется культурой, могут отправиться на острова Скеллиг, где находится древний монастырь, или посетить острова Аран, где до сих пор говорят на ирландском языке. Для серфинга стоит заехать в Лахинч, Стрэндхилл или Бандоран.

Путешествие вдоль Дикого Атлантического пути — это не только природа, но и уникальная атмосфера ирландских городков. Кинсейл, например, известен своими морепродуктами и историческими памятниками.

В Дингле, который считается творческим центром региона, можно встретить художников, писателей и музыкантов. Эннис славится живой музыкой, а Кенмаре предлагает отличный выбор спа и уютных гостиниц.

Этот маршрут требует времени и неспешности. Узкие извилистые дороги и переменчивая ирландская погода добавляют путешествию нотку авантюризма.

Но те, кто решится на это приключение, останутся в восторге от того, что предлагает Ирландия.

Уточнения

Корк (ирл. Corcaigh; англ. Cork [kɔːrk]) — второй по величине город Ирландии. Расположен на юго-западе страны в 253 км от Дублина. Ирландское название города Corcaigh (Корки, в родит. падеже Chorcaí) переводится как "болото".

