Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытная тревел-блогерша выделила ключевые ошибки, которые допускают отдыхающие в отелях с концепцией "все включено".

Фото: pxhere.com Отдых в отеле

По словам Келли Мадьярикс, важно заранее выбирать рестораны для ужина, еще до приезда в отель, так как многие гости стремятся зарезервировать самые лучшие места. Кроме того, она предостерегает от того, чтобы бездумно наполнять тарелку разнообразными блюдами на шведских столах. Гораздо разумнее будет сначала осмотреть весь ассортимент, прежде чем делать выбор.

Также Мадьярикс советует взять с собой термокружку в отпуск и заполнять её любимым напитком во время трапезы. Это не только экологичнее, но и позволяет дольше сохранять воду или сок прохладными по сравнению с обычными пластиковыми стаканами, передает Business Insider.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



