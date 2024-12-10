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Что даёт расширение Шенгенской зоны и почему это так важно для туристов

1:30
Туризм

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что правительство страны планирует снять вето на расширение Шенгенской зоны. Решение будет обсуждаться 12 декабря на заседании Совета министров внутренних дел Евросоюза. Вопрос касается присоединения Болгарии и Румынии к соглашению.

шенгенская зона
Фото: Wikimedia Commons by Zinneke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шенгенская зона

В 2022 году Австрия наложила вето, заблокировав расширение зоны. Причиной стали опасения по поводу нелегальной миграции из этих стран. По словам министра, до введения вето в Австрии фиксировалось до 70 тысяч случаев незаконного пересечения границы.

Однако за текущий год это число сократилось до 4 тысяч. Карнер подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря жёсткой, но конструктивной политике.

"Австрия добилась успеха благодаря последовательной политике, направленной на повышение безопасности нашей страны и всего Евросоюза", — отметил министр в интервью телеканалу Puls24.

По его словам, два года напряжённых переговоров позволили разработать эффективный пакет мер по охране границы.

Шенгенское соглашение предусматривает свободу передвижения по территории стран-участниц. Оно отменяет пограничный контроль и таможенные проверки внутри зоны, что делает путешествия удобнее как для жителей, так и для обладателей шенгенских виз.

Уточнения

Шенге́н (нем. , фр. и люкс. Schengen) — деревня в Люксембурге на границе с ФРГ и Францией в составе коммуны Шенген кантона Ремих. Место подписания Шенгенского соглашения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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