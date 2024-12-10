Пассажиры рейса из Дубая ждали багаж более 16 часов из-за груза одной из пассажирок

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка авиакомпании "Победа" выкупила почти весь багажный отсек самолёта, следовавшего из Дубая в Москву, для перевозки коробок с одеждой.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

По информации Telegram-канала Mash, по прибытии в аэропорт Внуково другие пассажиры не обнаружили свои чемоданы на багажной ленте; вместо них там находились крупные коробки с брендовой одеждой, обувью и аксессуарами.

Сообщается, что багаж остальных пассажиров остался в Объединённых Арабских Эмиратах, и им пришлось ожидать свои вещи более 16 часов. Некоторые из них потратили несколько часов на оформление документов о пропаже багажа.

Один из подписчиков канала отметил, что пассажирка, выкупившая багажное отделение, является известной персоной. Во Внуково она получила лишь 50 коробок с одеждой, тогда как ещё 137 не были доставлены в Москву.