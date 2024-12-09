Назван самый популярный способ путешествовать у россиян

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году россияне чаще всего выбирали железнодорожные путешествия: 31% пользователей сервиса "Яндекс Путешествия" отдали предпочтение именно этому виду транспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Feliciano Guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди, ожидающие поезда на железнодорожной станции Ориенте.

Среди других популярных способов передвижения туристы предпочитали автомобили (30%) и самолеты (29%), тогда как автобусами путешествовали лишь 8,5% пользователей. Также было установлено, что почти половина клиентов сервиса (45%) склонялись к спонтанным поездкам, тогда как 55% старались заранее планировать свои отпуска. Аналитические данные об этом были представлены редакции "Ленты.ру".

Вдобавок аналитики сервиса узнали, что в основном россияне путешествовали, чтобы отдохнуть, увидеть природные и культурные достопримечательности.