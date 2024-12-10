«Аэрофлот» поделился востребованными москвичами направлениями на новогодние праздники

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список самых популярных направлений для отдыха в новогодние праздники с вылетом из Москвы. Рейтинг основан на количестве бронирований на рейсы с кодом SU, выполняемые "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия", в период с 28 декабря по 8 января 2025 года.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чемоданом в аэропорту

Топ-10 российских направлений:

1. Санкт-Петербург

2. Калининград

3. Сочи

4. Владивосток

5. Минеральные Воды

6. Хабаровск

7. Екатеринбург

8. Южно-Сахалинск

9. Самара

10. Уфа

Топ-10 международных направлений:

1. Пхукет (Таиланд)

2. Ереван (Армения)

3. Стамбул (Турция)

4. Мале (Мальдивы)

5. Бангкок (Таиланд)

6. Дубай (ОАЭ)

7. Коломбо (Шри-Ланка)

8. Гуанчжоу (Китай)

9. Пекин (Китай)

10. Денпасар (Бали, Индонезия)

Эти данные отражают предпочтения пассажиров "Аэрофлота" и "России" при планировании новогодних путешествий.