«Аэрофлот» поделился востребованными москвичами направлениями на новогодние праздники

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список самых популярных направлений для отдыха в новогодние праздники с вылетом из Москвы. Рейтинг основан на количестве бронирований на рейсы с кодом SU, выполняемые "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия", в период с 28 декабря по 8 января 2025 года.
Топ-10 российских направлений:
1. Санкт-Петербург
2. Калининград
3. Сочи
4. Владивосток
5. Минеральные Воды
6. Хабаровск
7. Екатеринбург
8. Южно-Сахалинск
9. Самара
10. Уфа
Топ-10 международных направлений:
1. Пхукет (Таиланд)
2. Ереван (Армения)
3. Стамбул (Турция)
4. Мале (Мальдивы)
5. Бангкок (Таиланд)
6. Дубай (ОАЭ)
7. Коломбо (Шри-Ланка)
8. Гуанчжоу (Китай)
9. Пекин (Китай)
10. Денпасар (Бали, Индонезия)
Эти данные отражают предпочтения пассажиров "Аэрофлота" и "России" при планировании новогодних путешествий.
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