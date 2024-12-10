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Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию

Туризм

В отечественных СМИ появилась информация о возможном возобновлении международных круизов в Санкт-Петербург. Поводом стало выступление 5 декабря замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, который напомнил о планах министерства вернуть 72-часовой безвизовый режим для пассажиров круизных лайнеров.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Круизный лайнер

Подобный порядок успешно действовал до пандемии, способствуя привлечению иностранных туристов. Однако предположение о скором возвращении круизеров выглядит преждевременным.

В 2019 году порт Санкт-Петербурга принял 268 заходов иностранных лайнеров, на которых прибыло около 647 тысяч туристов. Большинство судов принадлежали крупным американским и европейским компаниям, но их возвращение сейчас затруднено из-за международных санкций и сложной геополитической ситуации.

По словам экспертов, инициативу Минэкономразвития можно рассматривать как долгосрочную стратегию. В министерстве, например, связывают планы с развитием новых курортов в рамках проекта "Пять морей", реализация которого запланирована к 2030 году. Кроме того, безвизовый режим может быть полезен Владивостоку, где до пандемии круизные лайнеры уже совершали заходы, а компании строили планы на Петропавловск-Камчатский и Сахалин.

"Эти возможности были полностью просчитаны и готовы к реализации, если бы не вмешались внешние обстоятельства", — отметила Екатерина Илюшина, директор по развитию CruClub.

Китайские туристы, которые проявляют интерес к круизному туризму, могли бы стать ключевой аудиторией. Однако китайский рынок круизов сосредоточен на внутренних маршрутах, а дальневосточные порты РФ не могут включиться в маршруты из-за зависимости этого рынка от международных холдингов, находящихся под санкциями.

Екатерина Илюшина добавляет: "Эта ситуация открывает возможности для создания российской круизной компании, которая могла бы разрабатывать маршруты без риска санкционных ограничений".

Ещё одним направлением могли бы стать экспедиционные круизы к Арктике и Дальнему Востоку. Владимир Путин поддержал предложение вице-президента РСТ Вадима Мамонтова расширить список портов для захода круизных судов. По мнению Мамонтова, это стимулировало бы инвесторов к вложениям в подобные проекты.

"Для успеха программы стоит увеличить количество портов, куда могут заходить суда, возможно, под иностранным флагом, а также организовать удобные пункты посадки и высадки туристов", — считает Мамонтов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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