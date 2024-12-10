В Токио каждого туриста удивляет именно это

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Токио известен своей бурной ночной жизнью и высокими ценами.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository Токио

Термин "kosupa" стал популярным, подчеркивает стремление японцев к экономии. Годы дефляции и фиксированных зарплат превратили жителей японской столицы в мастеров поиска выгодных предложений, пишет Reuters.

Токио — одно из лучших мест для покупки подержанных джазовых пластинок. В лучших магазинах большой выбор и приемлемые цены.

Фирменное блюдо Токио — суши, появились как фаст-фуд в период Эдо (время правления клана Токугава в 17-18 веках). Рамэн, китайское блюдо, обновленное японской кухней, популярен в холодные дни. Гёдза (из Китая) тоже в лидерах, в Японии их обжаривают на сковороде, чтобы они стали хрустящими и румяными с одной стороны и мягкими и сочными внутри.

Японская литература привлекает многих любителей книжного мира.

Японское мастерство в джинсовой ткани считается одним из лучших в мире. Дорогие джинсы selvedge линяют и складываются, превращаясь в идеальную пару.

Благодаря развитой системе общественного транспорта, однодневные поездки из Токио популярны. Никко славится природной красотой, Хаконэ — горячими источниками, Каруидзава — курортным городком.

Закат:ы со смотровых площадок 45-го этажа отеля впечатляют.

Уточнения

Гёдза — блюдо китайской (изначально), а также японской и корейской кухни, одна из разновидностей пельменных изделий.





Рaмэн — японское блюдо с пшеничной лапшой.



Су́ши — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.

