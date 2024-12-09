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Япония глазами Сергея Орлова — что поразило комика

1:11
Туризм

Российский стендап-комик Сергей Орлов недавно посетил Японию и поделился своими впечатлениями о стране в подкасте "Авторитет мысли", сообщает "Рамблер".

япония туризм
Фото: flickr.com by Dang Son
япония туризм

"Вот что, кстати, меня удивило: ни разу я не наткнулся ни на одно кафе там с невкусной едой. Они вообще не халтурят, будь то туристическое проходное место, будь то какой-то ресторанчик или кафе, в которое ты случайно попал, очень вкусно", — отметил комик.

Орлов добавил, что жители Японии особенно любят котлеты, поэтому это блюдо можно найти в меню практически в любом ресторанчике. Кроме того, он отметил высокий уровень безопасности в Стране восходящего солнца и дружелюбие местных жителей.

В последнее время россияне стали гораздо чаще путешествовать в Японию. Популярность этого направления объясняется стабильной политической ситуацией, снижением курса иены, а также упрощением процесса получения визы. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о стоимости поездки в эту удивительную страну и вариантах добраться до нее.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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