Япония глазами Сергея Орлова — что поразило комика

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский стендап-комик Сергей Орлов недавно посетил Японию и поделился своими впечатлениями о стране в подкасте "Авторитет мысли", сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by Dang Son япония туризм

"Вот что, кстати, меня удивило: ни разу я не наткнулся ни на одно кафе там с невкусной едой. Они вообще не халтурят, будь то туристическое проходное место, будь то какой-то ресторанчик или кафе, в которое ты случайно попал, очень вкусно", — отметил комик.

Орлов добавил, что жители Японии особенно любят котлеты, поэтому это блюдо можно найти в меню практически в любом ресторанчике. Кроме того, он отметил высокий уровень безопасности в Стране восходящего солнца и дружелюбие местных жителей.

В последнее время россияне стали гораздо чаще путешествовать в Японию. Популярность этого направления объясняется стабильной политической ситуацией, снижением курса иены, а также упрощением процесса получения визы. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о стоимости поездки в эту удивительную страну и вариантах добраться до нее.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.



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