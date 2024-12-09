Полёт в невесомости — как туристы могут побыть космонавтами

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полет в условиях невесомости представляет собой уникальный опыт, который доступен не только для космонавтов. Благодаря передовым технологиям, даже обычные люди могут испытать это незабываемое ощущение.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Боинг 777-312ER

Один из способов осуществления такого полета — использование самолета Airbus A310 Zero-G, который специально разработан для симуляции невесомости при помощи параболических маневров.

Как же это происходит? Самолет выполняет серию параболических траекторий, каждая из которых начинается с резкого набора высоты. Затем двигатели переводятся на минимальный газ, и самолет начинает контролируемо снижаться. В этот момент силы гравитации практически исчезают, и пассажиры могут ощутить состояние невесомости. Весь этот процесс длится около 20 секунд, что создает ощущение, будто вы находитесь в космосе, где ничто не удерживает вас на земле, передает "Рамблер".

Важно заметить, что подобные полеты не являются новинкой. Они проводятся уже на протяжении многих лет, однако подобное приключение требует значительных затрат — стоимость такого опыта достигает приблизительно двадцати тысяч долларов.

Уточнения

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.





Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

