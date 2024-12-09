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5 мест в Пермском крае, которые стоит посетить зимой

0:44
Туризм

Пермский край не очень популярен у туристов и это абсолютно незаслуженно. Ведь зимой он выглядит, как царство Снежной королевы.

Гора Полюд, Пермский край
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Полюд, Пермский край

Здесь можно отлично провести время и посмотреть такие красивые места, от которых просто дух захватывает.

Если вы соберётесь зимой посетить Пермский край, то обязательно включите в свой маршрут эти 5 мест:

1. Усьвинские столбы.

2. Каменный город.

3. Гора Полюд.

4. Горнолыжка в Губахе.

5. Гора Помяненный камень.

Кстати, путешествие сюда будет более бюджетным, в сравнении, например, с Байкалом или Красной поляной.

Уточнения

Полю́дов Камень (Полю́д) — гора в Красновишерском районе Пермского края, в 7 километрах от города Красновишерска. Видна также из Чердыни. При высоте 527 метров — наивысшая точка возвышенности Полюдов Кряж (охраняемый ландшафт регионального значения).

Столбы скальные выходы известняка на правом берегу реки Усьвы, в 5 км от посёлка Усьва в Пермском крае. Высота столбообразных скал-останцов над уровнем реки до 150 м. Ландшафтный памятник природы Пермского края. Наибольшей известностью пользуется 70-метровая отдельно стоящая скала «Чёртов палец».

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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