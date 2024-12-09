5 мест в Пермском крае, которые стоит посетить зимой

Пермский край не очень популярен у туристов и это абсолютно незаслуженно. Ведь зимой он выглядит, как царство Снежной королевы.
Здесь можно отлично провести время и посмотреть такие красивые места, от которых просто дух захватывает.
Если вы соберётесь зимой посетить Пермский край, то обязательно включите в свой маршрут эти 5 мест:
1. Усьвинские столбы.
2. Каменный город.
3. Гора Полюд.
4. Горнолыжка в Губахе.
5. Гора Помяненный камень.
Кстати, путешествие сюда будет более бюджетным, в сравнении, например, с Байкалом или Красной поляной.
Полю́дов Камень (Полю́д) — гора в Красновишерском районе Пермского края, в 7 километрах от города Красновишерска. Видна также из Чердыни. При высоте 527 метров — наивысшая точка возвышенности Полюдов Кряж (охраняемый ландшафт регионального значения).
Столбы — скальные выходы известняка на правом берегу реки Усьвы, в 5 км от посёлка Усьва в Пермском крае. Высота столбообразных скал-останцов над уровнем реки до 150 м. Ландшафтный памятник природы Пермского края. Наибольшей известностью пользуется 70-метровая отдельно стоящая скала «Чёртов палец».
Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.