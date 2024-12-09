Новые правила въезда в Китай для русских туристов, которые начнут действовать с 2025 года

Со следующего года китайские власти обновили правила въезда для туристов из России.
С 2025 года граждане России могут посетить Китай как в составе организованных групп, так и самостоятельно, без визы.
Например, туристические группы от 3 человек смогут въехать в страну по специальному безвизовому режиму. Теперь не потребуется получать индивидуальную визу. Помимо этого у туристов из России появится возможность присоединиться к организованным группам, совершающим поездки по 10 городам в провинции Гуандун из Макао или Гонконга.
"Царьград” сообщает, что согласно информации, которую URA.ru предоставил турэксперт Андрей Боня, безвизовый транзитный режим также будет продолжать действовать.
Более того, сейчас между Россией и Китаем ведутся переговоры, чтобы ввести электронный документооборот в сфере туризма.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.
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