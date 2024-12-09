Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый врио главы Курской области отправил правительство в отставку
Стало известно, кто одобрил убежище Башару Асаду
С Трампом бесполезно. Зеленский поговорит с Байденом о приглашении Украины в НАТО
5 мест в Пермском крае, которые стоит посетить зимой
Почему баклажаны теряют завязи: критические ошибки в уходе
Как выбрать идеальные окна для комфортного жилья
Выяснилось, от употребления чего в Краснодаре впали в кому девочки-школьницы
Впечатляет — туфли из Волшебника страны Оз были проданы за 32,5 млн долларов
Как защитить свой автомобиль от кражи катализатора в автосервисе

Новые правила въезда в Китай для русских туристов, которые начнут действовать с 2025 года

0:59
Туризм

Со следующего года китайские власти обновили правила въезда для туристов из России.

С 2025 года граждане России могут посетить Китай как в составе организованных групп, так и самостоятельно, без визы.

Например, туристические группы от 3 человек смогут въехать в страну по специальному безвизовому режиму. Теперь не потребуется получать индивидуальную визу. Помимо этого у туристов из России появится возможность присоединиться к организованным группам, совершающим поездки по 10 городам в провинции Гуандун из Макао или Гонконга.

"Царьград” сообщает, что согласно информации, которую URA.ru предоставил турэксперт Андрей Боня, безвизовый транзитный режим также будет продолжать действовать.

Более того, сейчас между Россией и Китаем ведутся переговоры, чтобы ввести электронный документооборот в сфере туризма.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Египет на протяжении целого века безуспешно пытается вернуть в страну бюст Нефертити Игорь Буккер Береговой ракетный комплекс Бастион. Непреодолимый щит морских границ России Дмитрий Плотников Пакистан попал в афганскую ловушку Александр Трубин
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Стало известно, как сейчас живёт любовница Тарзана
Европа ищет способы задобрить Трампа
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
В театре Модерн покажут оригинальную постановку Юрия Грымова Кладбище понтов
Эйнштейн ошибался: неожиданный поворот в истории космологической постоянной
Новые правила въезда в Китай для русских туристов, которые начнут действовать с 2025 года
Неудачные контакты: чем закончились эксперименты по поиску внеземной жизни
Басков вспомнил, как Агутин пел для уборщицы на корпоративе
В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков детям
Зарплата в этих сферах значительно повысится в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.