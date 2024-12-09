Новые правила въезда в Китай для русских туристов, которые начнут действовать с 2025 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Со следующего года китайские власти обновили правила въезда для туристов из России.

С 2025 года граждане России могут посетить Китай как в составе организованных групп, так и самостоятельно, без визы.

Например, туристические группы от 3 человек смогут въехать в страну по специальному безвизовому режиму. Теперь не потребуется получать индивидуальную визу. Помимо этого у туристов из России появится возможность присоединиться к организованным группам, совершающим поездки по 10 городам в провинции Гуандун из Макао или Гонконга.

"Царьград” сообщает, что согласно информации, которую URA.ru предоставил турэксперт Андрей Боня, безвизовый транзитный режим также будет продолжать действовать.

Более того, сейчас между Россией и Китаем ведутся переговоры, чтобы ввести электронный документооборот в сфере туризма.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.

