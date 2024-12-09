Путешественница рассказала, как сэкономить на поездках

Конечно, путешествовать по миру с ограниченной суммой денег не так уж просто, но есть способы сократить расходы на поездки. Лола Мендес, которая посетила 94 страны, на собственном опыте узнала, что можно сэкономить во время путешествий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

Во-первых, она советует не брать с собой наличные деньги и уж точно не обменивать валюту заранее. Лола отметила, что комиссии в обменниках могут быть просто неприемлемыми, поэтому лучше использовать дебетовую карту банка, который не взимает дополнительную плату за международные транзакции.

Во-вторых, бесплатные прогулки по городу могут стать замечательным способом провести время. Если у вас возникнет желание посетить музей, выбирайте те, где вход свободный. Мендес подчеркнула, что для многих городов можно составить длинные списки бесплатных развлечений.

В-третьих, стоит рассмотреть возможность путешествовать только с ручной кладью. На поездках длительностью около недели вполне реально обойтись лишь рюкзаком с необходимыми вещами, что сделает поездку более удобной.