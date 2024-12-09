Самые популярные места для отдыха пожилых россиян на новогодние праздники

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва подтвердила свой статус наиболее привлекательного города для пожилых туристов в период новогодних праздников, на который пришлась 31,8% всех оформленных бронирований.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Средняя стоимость проживания в гостиницах столицы составила 3 тысячи рублей за ночь. Второе место занял Санкт-Петербург, заработав 13,4% бронирований, где также стоимость ночевки равна цене в Москве. Сочи стал третьим по популярности направлением с 11% бронирований, а здесь средняя стоимость ночевки несколько выше и составляет 3,5 тысячи рублей.

Казань также попала в топ-10 самых желанных мест с 1,7% от общего числа бронирований. В этой культурной столице средняя цена проживания в гостиницах достигает 4,8 тысячи рублей за ночь. В числе направлений, которые рассматривают туристы старше 50 лет в преддверии Нового года, также оказался Баку.

Уточнения

Баку́ — столица Азербайджанской Республики. Крупный промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой по численности населения город на Кавказе.

