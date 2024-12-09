Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи открывает новый зимний сезон

Горнолыжный курорт "Роза Хутор", расположенный в Сочи, объявляет о начале нового зимнего сезона.
Снова заработали основные канатные дороги, которые ведут к смотровой площадке "Роза Пик", находящейся на высоте 2320 метров над уровнем моря. Однако открытие горнолыжных трасс для катания будет зависеть от погодных условий, и точная дата старта трасс будет сообщена позже; предварительно планируется, что это произойдет 20 декабря, передает РИА Новости.
Для любителей зимнего отдыха была подготовлена разнообразная программа. В её состав входит 55 трасс общей протяженностью в 105 километров, два сноупарка и учебные склоны. Кроме того, катающиеся смогут пройти обучающие курсы и воспользоваться услугами пунктов проката спортивного снаряжения.
«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
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