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Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи открывает новый зимний сезон

Туризм

Горнолыжный курорт "Роза Хутор", расположенный в Сочи, объявляет о начале нового зимнего сезона.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

Снова заработали основные канатные дороги, которые ведут к смотровой площадке "Роза Пик", находящейся на высоте 2320 метров над уровнем моря. Однако открытие горнолыжных трасс для катания будет зависеть от погодных условий, и точная дата старта трасс будет сообщена позже; предварительно планируется, что это произойдет 20 декабря, передает РИА Новости.

Для любителей зимнего отдыха была подготовлена разнообразная программа. В её состав входит 55 трасс общей протяженностью в 105 километров, два сноупарка и учебные склоны. Кроме того, катающиеся смогут пройти обучающие курсы и воспользоваться услугами пунктов проката спортивного снаряжения.

Уточнения

«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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