Авиасообщение между Россией и Доминиканой могут восстановить

Россия и Доминиканская Республика обсуждают возможность восстановления прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил посол Доминиканы в России Алехандро Ариас Сарсуэла.

Фото: Wikimedia Commons by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Доминикана

«Официальные контакты между профильными ведомствами уже состоялись. Сейчас обсуждаются логистические вопросы, которые необходимо решить для запуска рейсов. Да, такие переговоры идут», — уточнил дипломат.

По его словам, вопрос находится в компетенции авиационных властей и авиакомпаний, а не правительств. Участники диалога изучают практические аспекты, включая геополитические риски и возможное влияние санкций.

Несмотря на сложности, посол выразил оптимизм: он считает, что в ближайшее время поток туристов из России в Доминикану может достичь доковидного уровня. Интерес к отдыху в республике остаётся высоким, даже несмотря на сложные маршруты.

Сейчас путь из России в Доминикану занимает до 40 часов и требует пересадок. Туристам приходится комбинировать рейсы различных авиакомпаний, чаще всего через Европу. Например, маршрут Москва — Анталья — Франкфурт-на-Майне — Пунта-Кана в январе стоит около 65 тысяч рублей. Возможен также перелёт через Гавану, но он включает длительную остановку на Кубе.

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana [reˈpuβlika ðominiˈkana]), в просторечии — Доминика́на — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах.

