Россияне массово устремились в одну страну вопреки санкциям

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Япония стала самым быстро растущим зарубежным направлением для российских туристов.

Фото: flickr.com by Dang Son япония туризм

Несмотря на санкции, введенные в отношении страны, россияне активно начали путешествовать в Японию: в течение года количество бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению увеличилось в 1,5-3,5 раза.

На сегодняшний день Япония занимает лидирующие позиции по росту спроса среди всех азиатских направлений. Согласно данным сервиса "Островок", в ноябре и декабре россияне в два раза чаще осуществляли бронирование жилья, а за 11 месяцев текущего года интерес к Японии возрос в 3,5 раза, в то время как общий интерес к зарубежным поездкам увеличился на 30 процентов, как сообщает "Коммерсант".

Такое стремительное развитие направления связывают с упрощением визового процесса, наличием выгодных стыковочных рейсов и растущим интересом россиян к культуре Азии.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

