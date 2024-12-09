Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ накрыла международную сеть мошеннических call-центров
Простой комплекс упражнений для создания подтянутых рук
Почему листья салата уходят в стрелку и как этого избежать
Шапки, которые точно не подойдут мужчинам в зимнем сезоне 2025 года
Делимся хитрым секретом, как продлить жизнь клубники и улучшить урожай
Как избавиться от неприятного запаха из раковины с помощью простых средств
Оцениваем методы, как приучить детей есть больше овощей и зелени
Эксперты рассказали, о какой квартире мечтают большинство россиян
Популярные новогодние салаты резко подорожали

Россияне массово устремились в одну страну вопреки санкциям

1:04
Туризм

Япония стала самым быстро растущим зарубежным направлением для российских туристов.

япония туризм
Фото: flickr.com by Dang Son
япония туризм

Несмотря на санкции, введенные в отношении страны, россияне активно начали путешествовать в Японию: в течение года количество бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению увеличилось в 1,5-3,5 раза.

На сегодняшний день Япония занимает лидирующие позиции по росту спроса среди всех азиатских направлений. Согласно данным сервиса "Островок", в ноябре и декабре россияне в два раза чаще осуществляли бронирование жилья, а за 11 месяцев текущего года интерес к Японии возрос в 3,5 раза, в то время как общий интерес к зарубежным поездкам увеличился на 30 процентов, как сообщает "Коммерсант".

Такое стремительное развитие направления связывают с упрощением визового процесса, наличием выгодных стыковочных рейсов и растущим интересом россиян к культуре Азии.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья
Шоу-бизнес
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода

Узнайте, какие сорта картофеля подходят для нового сезона. Эти устойчивые к болезням разновидности порадуют вкусом и урожаем!

Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Договорённости Путина и Эрдогана по Сирии — тактическое отступление Москвы Любовь Степушова Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком Игорь Буккер МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет Дмитрий Плотников
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Певец Шаман раскрыл, где живёт после развода
Договорённости Путина и Эрдогана по Сирии — тактическое отступление Москвы
Жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности: я в отличной форме
Преимущества скандинавской диеты для вашего здоровья
Как сахар ускоряет появление морщин и что с этим делать
Расплакавшаяся публично Анна Хилькевич раскрыла, чем закончилась неприятная история с маркетплейсом
Как сделать функциональный и практичный интерьер без дизайнера
Ловушка Юпитера: новые горизонты в исследовании тёмной материи
У Анны Плетнёвой случился конфликт с охраной на концерте Евы Польны
Какие компоненты сделают бальзам для губ идеальным в зимний сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.