Россияне массово устремились в одну страну вопреки санкциям

Япония стала самым быстро растущим зарубежным направлением для российских туристов.
Несмотря на санкции, введенные в отношении страны, россияне активно начали путешествовать в Японию: в течение года количество бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению увеличилось в 1,5-3,5 раза.
На сегодняшний день Япония занимает лидирующие позиции по росту спроса среди всех азиатских направлений. Согласно данным сервиса "Островок", в ноябре и декабре россияне в два раза чаще осуществляли бронирование жилья, а за 11 месяцев текущего года интерес к Японии возрос в 3,5 раза, в то время как общий интерес к зарубежным поездкам увеличился на 30 процентов, как сообщает "Коммерсант".
Такое стремительное развитие направления связывают с упрощением визового процесса, наличием выгодных стыковочных рейсов и растущим интересом россиян к культуре Азии.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.
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