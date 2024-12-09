Горный курорт Роза Хутор открывает зимний сезон 2024/2025

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9 декабря 2024 года на горном курорте "Роза Хутор" стартовал новый зимний сезон.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Курорт Роза Хутор, Сочи, Краснодарский край

Основные канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик", расположенной на высоте 2320 метров над уровнем моря, возобновили свою работу. Открытие горнолыжных трасс для катания зависит от погодных условий и будет объявлено дополнительно, предварительно это намечено на 20 декабря.

В зимнем сезоне 2024/25 курорт вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и вся необходимая горнолыжная инфраструктура. Курорт продолжает совершенствовать качество своих услуг для максимального комфорта и безопасности гостей.

В предстоящем сезоне гости "Роза Хутор" традиционно смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта. Опытные инструкторы, сертифицированные Национальной лигой инструкторов, проводят групповые и индивидуальные занятия для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки, включая новичков. Для юных райдеров на курорте работают детские горнолыжные кемпы, предлагающие программы как на несколько часов, так и на несколько дней. В этом сезоне занятия с детьми будут проходить не только по горным лыжам, но и по сноуборду. Тренировки клуба "Егорка", работающего для самых маленьких гостей с 3 лет, проводят сертифицированные детские инструкторы на отдельном учебном склоне.

Курорт также предлагает широкий спектр программ обучения для взрослых, включая индивидуальные программы "Личный гид" и "ВИП-инструктор", которые позволят быстро и безопасно освоить или усовершенствовать навыки катания на горных лыжах и сноуборде, а также пользоваться канатными дорогами в любой период без ожидания.

Программа "Рассвет на трассе" продолжит свою работу в предстоящем сезоне. Участники смогут подняться на Роза Пик для встречи восхода солнца, первыми "раскатать" свежий "вельвет" на трассах, увидеть, как службы готовят курорт к новому дню катания, а также насладиться гастрономическим завтраком в одном из самых популярных ресторанов курорта — "Высота 2320".

Все горнолыжное оборудование на "Роза Хутор" можно взять напрокат. На курорте работают 9 пунктов проката, где представлено более 4000 комплектов инвентаря на любой уровень катания, что позволяет максимально комфортно подобрать необходимое снаряжение. Все прокатное снаряжение обслуживается в ски-сервисах бесплатно. Гости могут заезжать в ски-сервис для нанесения парафина или заточки кантов столько раз, сколько посчитают нужным в течение всего периода катания.

В этом сезоне "Роза Хутор" продолжит внедрение новых услуг на основе искусственного интеллекта. Например, будет предложена специализированная система Yeti. Coach. Основанная на использовании камер высокого разрешения и искусственного интеллекта, она откроет новую эру в обучении катанию на горных лыжах. Благодаря высокоточному нейросетевому анализу техники катания горнолыжников любого уровня, гости курорта смогут получать рекомендации и советы, чтобы отточить мастерство катания на склоне или для дальнейшего обсуждения с инструктором.

Важным направлением стало внедрение высокотехнологичных IT-сервисов в сфере управления загрузкой трасс и подъемников. В мобильном приложении курорта теперь можно получить информацию о загрузке зон катания для выбора оптимального маршрута. Кроме того, для повышения комфорта гостей планируется также ввести новый комбо-тариф "Приоритет", который позволит желающим воспользоваться фаст-треком и проходить на подъемники по выделенному коридору.

Продолжает работу программа лояльности "Роза Бонус", благодаря которой услуги курорта можно приобретать с дополнительной выгодой на сайте и в мобильном приложении.

В зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Для любителей гастрономического туризма курорт предлагает десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни.

Продолжают работать такие круглогодичные аттракционы как родельбан, оснащенный яркой иллюминацией в вечернее время, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в Ледовом дворце (Роза Долина). Гости также смогут покататься на собачьих упряжках в Хаски-хутор, и покормить морковкой перуанских альпак и вислоухих кроликов в Парке альпак "Пача Мама"(на высоте 1100 метров).

Новогоднюю программу на курорте откроет праздник — День "Роза Хутор". Во время каникул будут работать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза. Планируется провести ставший уже традиционным "Забег Дедов Морозов". Гостей также ждут волшебные тематические шоу для детей и взрослых, большая концертная программа в концертном зале "Роза Холл".

В ходе сезона на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных фестивалей: РОЗАФЕСТ — с 25 января по 2 февраля 2025 года, Нью Стар Кэмп — с 24 по 30 марта, Кубок России по сноуборду — с 1 по 6 апреля 2025 года.

Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" продлится до 13 апреля 2025 года.