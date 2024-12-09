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Путешествие по мосту через Амур: новый автобусный маршрут в Китай

1:06
Туризм

Об этом сообщили представители местных властей.

г.Харбин (Китай)
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
г.Харбин (Китай)

Кроме автобусных рейсов, также сохранится движение судов на воздушной подушке через Амур, однако вопрос о возведении понтонного моста остаётся открытым.

Предполагается, что автобусы из Хэйхэ будут отправляться от автовокзала, расположенного напротив железнодорожного вокзала, и прибывать к речному пункту пропуска в Благовещенске, который называется Международный автовокзал "АмурАССО".

Согласно расписанию, между городами запланировано по четыре рейса в день. Время в пути составит 2 часа 20 минут, но на начальном этапе могут быть задержки и изменения.

Мост между городами был открыт летом 2022 года, но только для грузового транспорта.

Запуск пассажирского сообщения откладывался из-за необходимости оборудования постоянных пунктов пропуска для туристов, и эта проблема, похоже, до сих пор не решена, так как паспортный контроль пассажиры будут проходить в речном пункте пропуска.

Уточнения

Аму́р (кит. трад. 黑龍江, палл. Хэйлунцзян) — река на Дальнем Востоке в Восточной Азии. Протекает по территории России и её границе с КНР. Впадает в Охотское море или Японское море. Наименование реки произошло от общей для тунгусо-маньчжурских языков основы амар, дамур — «большая река». Китайцы называли Амур «Хэйхэ» (кит. 黑河) — «чёрная река», затем «Хэйлунцзян» — (кит. 黑龙江) — «Река чёрного дракона».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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