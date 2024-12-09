Что значит уход Асада для туристов в Сирии

Президент Сирии Башар Асад, похоже, покинул страну, а премьер-министр Аль-Джалали заявил о готовности передать власть и сотрудничать с вооружёнными группировками.
В ответ на это лидер протурецких повстанцев гарантировал безопасность министров, оставшимся в Дамаске, и приказал не атаковать административные здания.
Если у вас были планы посетить Дамаск, Латакию или Пальмиру, их придётся отложить. Туризм в Сирии и без того не развивался при Асаде, но возможность побывать в столице оставалась, пусть и через многочисленные согласования с турфирмами.
Теперь, когда власть перешла к боевикам, о развитии туризма можно забыть. Вероятно, Сирия снова закроется для международных путешественников на несколько лет.
В настоящее время аэропорты в Дамаске и Алеппо приостановили работу как минимум до 17-18 декабря, об этом сообщают местные авиавласти.
В российском посольстве подтвердили, что не поступало информации о пострадавших гражданах России в Сирии.
Дама́ск (араб. دِمَشْق, Димашк [diˈmaʃq], или араб. الشَّام, Эш-Шам) — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире, первые упоминания о нём относятся к 2500 году до нашей эры. Кроме того, Дамаск является крупным культурным и религиозным центром Леванта (от ср.-франц. Soleil levant — «восход солнца», в традиционном русском переводе — Ближний Восток).
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.