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Что значит уход Асада для туристов в Сирии

1:08
Туризм

Президент Сирии Башар Асад, похоже, покинул страну, а премьер-министр Аль-Джалали заявил о готовности передать власть и сотрудничать с вооружёнными группировками.

Damascus, Syria, Panorama at sunset
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Damascus, Syria, Panorama at sunset

В ответ на это лидер протурецких повстанцев гарантировал безопасность министров, оставшимся в Дамаске, и приказал не атаковать административные здания.

Что это значит для простых людей?

Если у вас были планы посетить Дамаск, Латакию или Пальмиру, их придётся отложить. Туризм в Сирии и без того не развивался при Асаде, но возможность побывать в столице оставалась, пусть и через многочисленные согласования с турфирмами.

Теперь, когда власть перешла к боевикам, о развитии туризма можно забыть. Вероятно, Сирия снова закроется для международных путешественников на несколько лет.

В настоящее время аэропорты в Дамаске и Алеппо приостановили работу как минимум до 17-18 декабря, об этом сообщают местные авиавласти.

В российском посольстве подтвердили, что не поступало информации о пострадавших гражданах России в Сирии.

Уточнения

Дама́ск (араб. دِمَشْق‎, Димашк [diˈmaʃq], или араб. الشَّام‎, Эш-Шам) — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Древнейшая из всех столиц в мире, первые упоминания о нём относятся к 2500 году до нашей эры. Кроме того, Дамаск является крупным культурным и религиозным центром Леванта (от ср.-франц. Soleil levant — «восход солнца», в традиционном русском переводе — Ближний Восток). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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