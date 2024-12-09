Встреча с морскими коньками: интерактивный аквариум Гавайев

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большой остров Гавайев — настоящий рай для любителей природы. Здесь можно исследовать потрясающий Национальный парк вулканов, пляж Пуналуу с чёрным песком и скрытые жемчужины, такие как мыс Кеахоле.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шторм

Этот уголок уникален благодаря лавовым трубкам, образовавшимся после извержения вулкана Хуалалаи в 1801 году. Сегодня волны, ударяясь об эти трубки, выбрасывают струи воды, похожие на гейзеры.

Мыс Кеахоле, расположенный в парке HOST (Гавайские технологии океанических наук), представляет собой не только природное чудо, но и пример устойчивого использования океанических ресурсов.

Лучшее время для посещения — с декабря по апрель, когда сильные зимние волны усиливают зрелищность гейзера. Но и в другие месяцы место впечатляет видами на Тихий океан и лавовые скалы.

Кихоул-Пойнт, находящийся всего в 10 минутах езды от международного аэропорта Кона, открывает возможность не только полюбоваться природой, но и насладиться рыбалкой, прогулками по приливным бассейнам и наблюдением за горбатыми китами в зимний период.

Кроме того, поблизости можно увидеть, как на местной соляной ферме добывают морскую соль, или посетить ферму по выращиванию морского ушка, редкого моллюска.

Детям особенно понравится ферма морских коньков Ocean Rider, где есть интерактивный аквариум. Здесь можно не только узнать о морских коньках, но и потрогать их, наблюдая за их развитием на разных стадиях. Завершить день можно на государственном пляже Кекаха-Кай, наслаждаясь тишиной и красотой бирюзовых вод.

Если вы ищете ещё одно зрелище, похожее на гейзер Кихоул-Пойнт, отправляйтесь на остров Кауаи, где находится знаменитая "Бьющая струя" — ещё одно впечатляющее природное чудо.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. Остров самый быстрорастущий участок земной поверхности (следствие вулканической активности).

