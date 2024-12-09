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Как выбрать идеальное время для поездки в Китай

1:53
Туризм

Китай — удивительная страна, где переплетаются древняя культура, природное великолепие и передовые технологии. Здесь можно увидеть всё: от мегаполисов, наполненных жизнью, до горных пейзажей и инженерных чудес, таких как крупнейший в мире терминал аэропорта. Но, как и в любом путешествии, важно правильно выбрать время для поездки.

Китай
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info
Китай

Лето в Шанхае, несмотря на его культурное богатство, может быть непростым: температура до 40 °C и влажность 84 % превращают мегаполис в настоящую "сауну". Ещё менее подходящее время — Китайский Новый год, который выпадает на период с 21 января по 20 февраля.

Во время этого праздника страна буквально "выдыхает": жители мегаполисов отправляются в путешествия, а крупные города, такие как Шанхай, замирают. Многие предприятия закрыты, а достопримечательности переполнены. Зато можно отправиться в малоизвестные уголки, например, в живописный Фэнхуан.

Не менее хаотично в Китае и во время Национальной золотой недели в октябре. Это праздник в честь основания КНР, который привлекает миллионы путешественников. Гостиницы, транспорт и достопримечательности переполнены, а цены взлетают.

Если выбирать между этими периодами, то лучше планировать поездку с февраля по апрель или с сентября по октябрь, избегая праздничных недель. В это время погода особенно приятна, а природа радует буйством цветов: магнолий, пионов, фиалок и хризантем.

Планируя путешествие в Китай, важно учитывать не только погоду, но и особенности национальных праздников.

Тогда можно избежать лишних хлопот и по-настоящему насладиться культурным и природным богатством этой уникальной страны.

Уточнения

Китайский Новый год который в дословном переводе называется Праздник весны (кит. трад. 春節, упр. 春节, пиньинь chūnjié, палл. Чуньцзе):12, с давних времён является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В григорианском календаре это соответствует одному из дней с 21 января по 20 февраля. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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